‘Curvas de Mais’ Influencer Carol Lekker afirma que suas medidas a impediram de concorrer ao título de Miss Brasil

A ex Miss Bumbum Carol Lekker, afirma qua antes de se inscrever para o concurso, ela tentou por diversas vezes participar do Miss Brasil. No entanto, um obstáculo surgiu em seu caminho, “Minhas curvas não se encaixavam nos restritos parâmetros de medidas do concurso, o que fez com que eu desistisse” comentou.

“Foi uma jornada de autodescoberta e aceitação”, reflete Carol sobre sua participação no Miss Bumbum foto: divulgação CO – Assessoria

“Eu sempre tive o sonho de representar meu país como Miss Brasil, mas infelizmente, minhas medidas me impediram de alcançar esse objetivo”, confessa Carol Lekker. “Foi frustrante perceber que algo tão natural como o meu corpo estava me impedindo de realizar meu sonho.”

As exigências do concurso Miss Brasil são conhecidas por serem rigorosas, com critérios específicos para altura, peso e proporções corporais. Para Carol, que sempre abraçou suas curvas como parte de sua identidade, a notícia de que sua constituição física a excluía da competição foi um golpe duro.

“Eu não me encaixava no molde que eles queriam”, lamenta Carol. “Foi uma lição difícil sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade e como eles podem ser excluíntes.”

No entanto, mesmo diante dessa decepção, Carol não se deixou abater. Em vez disso, ela decidiu trilhar um caminho diferente, um que celebrasse e honrasse suas curvas em vez de reprimi-las. Em 2022, ela se inscreveu no concurso Miss Bumbum, onde suas curvas foram não apenas aceitas, mas também celebradas.

“Foi uma jornada de autodescoberta e aceitação”, reflete Carol sobre sua participação no Miss Bumbum. “Finalmente, eu pude competir em um palco onde não era julgada por não atender a padrões inatingíveis de beleza.”

A vitória de Carol no Miss Bumbum não apenas a coroou como uma rainha das curvas, mas também a tornou uma voz poderosa na luta pela diversidade e inclusão no mundo dos concursos de beleza.

“A beleza vem em todas as formas e tamanhos”, proclama Carol com determinação. “Não deveria haver limites para quem pode competir e quem não pode com base em medidas pré-determinadas.”