Culturama: plataforma cearense é selecionada por organização internacional para levar cultura digital a 60 mil jovens

A Plataforma Culturama, desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará (UFC), acaba de ser selecionada pela Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) para receber US$ 100 mil em financiamento. O objetivo é criar um ambiente digital (site e app) que democratize o acesso à cultura para 60 mil jovens cearenses de 15 e 24 anos, especialmente em comunidades vulneráveis. A iniciativa faz parte de um investimento total de US$ 3 milhões da OEI em 18 projetos, em 15 países.

A plataforma digital Culturama será desenvolvida pela UFC em parceria com escolas de tempo integral da rede estadual do Ceará. (Foto: Procult-UFC)

“O impacto do projeto está diretamente relacionado ao reconhecimento da cultura como elemento essencial na formação dos estudantes, especialmente os da rede pública”, afirma Sandro Gouveia, pró-reitor de Cultura da UFC.

A iniciativa escolhida pela OEI visa fomentar projetos inovadores que unem educação, cultura e ciência, impactando diretamente milhares de jovens. O Culturama exemplifica como esse apoio técnico e financeiro contribui para o fortalecimento das políticas públicas locais, como para consolidar redes de cooperação internacional que ampliam o alcance e a sustentabilidade das ações culturais na Ibero-América.

A seleção foi feita a partir de uma convocatória pública internacional, lançada em fevereiro de 2025, que recebeu mais de 1.700 propostas de mais de 20 países. Os critérios de avaliação incluíram originalidade, relevância e potencial de impacto social nas categorias de educação, ciência e cultura, áreas foco da atuação da OEI em 23 países há 76 anos.

“O sucesso desta convocatória e a qualidade dos projetos selecionados mostram que a transformação digital é hoje uma prioridade real para a região”, afirma o secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero.

O Culturama foi contemplado na categoria Cultura por seu potencial de promover o acesso a oportunidades no campo cultural e criativo por meio de tecnologias digitais, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. A plataforma será desenvolvida pela UFC em parceria com escolas de tempo integral da rede estadual do Ceará. O objetivo é oferecer acesso democrático a conteúdos culturais e formativos, por meio de uma agenda cultural interativa e de itinerários gamificados. A Culturama reunirá informações sobre eventos, oficinas, exposições, cursos, bolsas e projetos da UFC, estimulando o engajamento e o desenvolvimento formativo de estudantes da universidade e das escolas parceiras. A expectativa é que o Culturama entre no ar em 2026.

Sobre a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI)

Com 23 países membros, a OEI é referência em cooperação internacional e recebeu, em 2024, o Prêmio Princesa das Astúrias por seu trabalho em multilateralismo. A organização já beneficiou 11 milhões de pessoas nos últimos cinco anos, com foco em redução do analfabetismo e inclusão digital.