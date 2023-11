Cultura Negra em destaque: CultneTV e Samsung firmam parceria inédita

A primeira rede de televisão dedicada à cultura negra, CultneTV, firma parceria histórica com a gigante Samsung, ampliando a distribuição de conteúdo para milhões de usuários

Na última semana, a CultneTV, o primeiro canal de televisão do Brasil totalmente dedicado à cultura negra, anunciou uma parceria histórica com a Samsung, líder mundial em tecnologia. A colaboração inédita entre a rede de televisão e a gigante da eletrônica tem como objetivo ampliar significativamente a distribuição de conteúdo culturalmente relevante para o público brasileiro.

Através do Samsung TV Plus, serviço de streaming gratuito disponível em Smart TVs da marca, mais de 3,3 mil horas de programação da CultneTV agora estão acessíveis a milhões de usuários em todo o país. A diretora de Desenvolvimento de Negócio LATAM do Samsung TV Plus, Aline Jabbour, expressou entusiasmo pela parceria, enfatizando o compromisso da Samsung com projetos que fortaleçam a cultura local.

Dom Filó, ativista do movimento negro e fundador do Instituto Cultne, responsável pela CultneTV, destacou a importância do acordo. Pela primeira vez, a cultura preta tem um canal de distribuição em escala, promovendo o letramento racial e resgatando narrativas historicamente significativas.

A matéria também aborda o crescente impacto das práticas integradas de ESG (Ambiental, Social e Governança) nas empresas. Com base na pesquisa “Melhores do Brasil”, empresas que adotam essas práticas têm um retorno financeiro significativamente superior. Dom Filó enfatizou o ganho das marcas ao investirem em projetos atrelados ao ESG, destacando que a CultneTV nasceu para criar projetos que resgatem e popularizem a história do Brasil, construída pelo povo preto.

A parceria entre CultneTV e Samsung não apenas transforma a paisagem do entretenimento brasileiro, mas também destaca o papel das empresas na construção de projetos que promovam a diversidade, inclusão e resgate cultural. Essa colaboração não é apenas um marco na mídia nacional, mas também uma demonstração clara de como as empresas podem impulsionar o desenvolvimento sustentável e social através de parcerias estratégicas.