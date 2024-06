Cultura Afro-brasileira ganha espaço no exterior com a Arole Cultural

A Arole Cultural, especializada em publicações sobre a espiritualidade afro-brasileira, anunciou a assinatura de novos contratos internacionais para a distribuição de suas obras no exterior. Essa expansão visa promover a cultura e a religiosidade afro-brasileira globalmente, destacando a importância dessas tradições na identidade cultural do Brasil.

Editora Arole Cultural Arole Cultural faz lançamento simultâneo de novo livro no Brasil e Estados Unidos

Desde sua fundação em 2017, a Arole Cultural tem se destacado no cenário editorial pela representatividade e qualidade de suas publicações. A editora já participou de diversas feiras internacionais, estabelecendo parcerias e conquistando espaço em vários países. Até agora, publicou oito livros no exterior e tem outros cinco em fase de produção, previstos para lançamento entre 2024 e 2025.

Novos contratos e parcerias levam a riqueza da cultura afro-brasileira a diversos países

Entre os títulos internacionais da Arole Cultural estão o best-seller infantil “Conhecendo os Orixás”, a trilogia “As Folhas Sagradas” e “Odus de Nascimento”, todos publicados nos Estados Unidos e distribuídos globalmente em inglês. Além disso, a editora se destacou com livros infantis, juvenis e de não ficção com temáticas LGBTQIA+, como “Azizi” na Colômbia, “Reservado” e “Transradioativa” na Sérvia.

A expansão internacional da Arole Cultural reflete o crescente interesse global pela cultura e tradições afro-brasileiras. “Estamos muito orgulhosos de levar a espiritualidade afro-brasileira para além das fronteiras do Brasil. Nossa missão é valorizar e difundir a cultura negra, e a internacionalização de nossas publicações é um passo importante para alcançarmos esse objetivo”, afirmou Diego de Oxóssi, autor e fundador da Arole Cultural.

Em julho deste ano, a Arole Cultural realizará um lançamento simultâneo no Brasil e nos Estados Unidos do livro “Vodu Gnóstico”, em parceria com a editora estadunidense InnerTraditions. A obra aborda a relação entre o vodu haitiano e tradições esotéricas como o gnosticismo e o martinismo francês, contribuindo para a disseminação e fortalecimento da espiritualidade afro-brasileira no cenário internacional. Outro destaque é o livro “Vodu, Voodoo e Hoodoo”, que será lançado nos EUA pela Llewellyn Worldwide, abordando as origens e práticas tradicionais das religiões afro-caribenhas.