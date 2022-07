Cuidados: Saiba como tratar a queda dos cabelos pós-COVID

Por fim, Viviane salienta que é necessário continuar atento a maiores quantidades de queda.

A Covid-19, além de deixar sequelas, que envolvem os pulmões, os rins e condições de doenças preexistentes, a doença também deixa outras sequelas, como a queda dos cabelos. De acordo com uma pesquisa realizada por médicos dos Estados Unidos, Suécia e México, uma a cada quatro pessoas que tiveram a doença, sofreram com a queda dos cabelos. A tricologista, Viviane Coutinho explica sobre os efeitos do vírus e quais orientações devem ser procuradas para o tratamento da perda capilar.

A tricologista Viviane Coutinho

“Estamos reparando que nestes dois últimos anos de pandemia o número de pessoas com relatos de aumento de queda capilar está cada vez maior onde acreditávamos que o COVID por ser uma doença altamente inflamatória causava indiretamente um eflúvio telógeno, porém alguns pesquisadores brasileiros resolveram pesquisar mais profundamente e através de biópsia encontraram cabelos anágenos e ausência de inflamação no infundíbulo”, explica Viviane.

A especialista continua a explicação e pondera sobre quantos dias após a contaminação é possível identificar a queda capilar. “ Autores acreditam que o número de mitocôndrias danificadas nas células foliculares infectadas pelo coronavírus pode levar a liberação de espécies reativas de oxigênio , os radicais livres no citoplasma, explicando assim uma perda capilar maior. A alta taxa de cabelo anágeno distrófico identifica a queda em até 30 dias da contaminação”, diz.

A Covid-19, além de deixar sequelas, que envolvem os pulmões, os rins e condições de doenças preexistentes, a doença também deixa outras sequelas, como a queda dos cabelos

Por fim, Viviane salienta que é necessário continuar atento a maiores quantidades de queda.

“É preciso ficar atento aos sinais de uma possível queda maior, couro mais sensível e marcadores clínicos alterados , investir em dermocosméticos com entrega de ativos essenciais para equilíbrio da saúde capilar e procurar ajuda profissional para fazer um planejamento estratégico voltado para melhora da oxigenação, aporte sanguíneo, aporte de nutrientes e estímulo de fios novos reequilibrando o ciclo capilar”, orienta.