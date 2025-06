Cristo Redentor recebe projeção especial para o anunciar da Romaria de Trindade 2025

No domingo (15/06), a Imagem Peregrina do Divino Pai Eterno foi acolhida no Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o momento foi marcado por missa e projeções no monumento ao Cristo para anunciar a Romaria de Trindade (GO), que acontece nos dias 27/6 a 06/07.

A missa foi presidida pelo missionário redentorista e reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins. Após a missa, o público pode assistir a projeção especial que mostrou em diversas imagens a devoção e os preparativos para a romaria, que é considerada o maior evento religioso do centro-oeste brasileiro.

Destaque para o sino Vox Patris, o maior sino do mundo que badala e símbolo dos 185 anos de devoção, que estará presente na Romaria 2025 em apresentação oficial. O sino fabricado na Polônia, pesa 55 toneladas, mede 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro, será um marco na história da devoção goiana.