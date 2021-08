Musa do Botafogo promete fazer ensaio sensual de tatuagem em lugar inusitado quando time subir para Série A

Cristina Mendonça afirmou que vai tatuar trecho do hino do time

Após o Botafogo vencer o Coritiba por 1 a 0 na 21ª rodada da Série B do Brasileirão, a musa do time, Cristina Mendonça, está na expectativa para que o clube da Estrela Solitária entre para Série A. Para gerar ainda mais emoção e apelo dos fãs, ela prometeu que fará uma tatuagem com um trecho do hino do time caso ele suba para Série A.



A musa do Botafogo tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e todos vibraram com ela ao comemorar a chegada do time na zona de acesso à série A. “O Botafogo é um time glorioso e nunca perde sua majestade”, afirmou Cristina.

“Farei também um ensaio pra lá de sensual para mostrar a nova tattoo, que será em uma parte do corpo bem inusitada”, diz a musa

Cristina é modelo e já foi capa de revistas internacionais



Como presente para torcida, a musa prometeu não apenas fazer a tatuagem com o trecho do hino do Botafogo, mas disse também que a tatoo será feita em um lugar inusitado e ela fará um ensaio sensual logo depois para mostrar ao público o resultado.