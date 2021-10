“Me ofereceram um Porsche por um final de semana na casa de um Sheik”, afirma musa do Botafogo

A modelo contou que já sofreu preconceito e recebeu diversas propostas indecentes

Nesta semana a musa do Botafogo, Cristina Mendonça, virou assunto na internet após contar que já ofereceram um carro de mais de R$500 mil para ela em troca de sexo. A modelo aproveitou para falar um pouco sobre a carreira internacional e mostrou que nem tudo são flores como o público pensa.



A influenciadora contou que já recebeu propostas tentadora, como aconteceu na última ida dela a Dubai. “Me ofereceram um Porsche Cayenne por um final de semana na casa de um Sheik com suas três mulheres e filhos, o que para eles é normal. Resumo da ópera, eu continuo sem carro e andando de Uber”, brinca.

A modelo afirmou que já sofreu com o preconceito diversas vezes (Imagem: Washington Pósato)



Cristina contou também que, mesmo sendo modelo na Itália, já pensou em desistir diversas vezes e revelou o que muitos não esperavam: a vida profissional que ela leva não é fácil. A modelo já sofreu preconceito em vários lugares, inclusive, preconceito racial.



“A vida de modelo não é um conto de fadas, principalmente aqui fora [do Brasil] para uma modelo internacional como eu. A gente sofre muito, é assédio atrás de assédio. É pouca remuneração, taxas de agência, a saudade da família que está em outro país, as propostas mega indecentes que a gente recebe todo dia e isso tudo é real, acontece de verdade. Só que nem todo mundo mostra. Eu vivo nesse mundo há mais de 6 anos”, diz a beldade.

Cristina tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais (Imagem: Washington Pósato)

A modelo foi capa da revista italiana GMARO



Para quem pretende se inspirar e seguir a mesma carreira, deve se preparar. Cristina revelou que sofreu preconceito em todo lugar do mundo. “Em todo lugar a gente sofre, mas aqui na Itália eu nunca sofri esse tipo de preconceito. Eu sofri racismo no começo da minha carreira, cheguei até a desistir de tudo, mas graças a Deus eu sou uma pessoa forte e isso não me abala mais”, explicou.



A modelo é influenciadora digital e Musa do Botafogo. Ela faz diversas campanhas na Itália e já até foi capa de revista no país.