Maior sucesso da Bahia, Cristian Bell mostra o lado músico para o público e escreve para cantores renomados

O humorista afirma que a música ainda não é a prioridade, mas ele já faz um grande sucesso na área

Os milhares de seguidores de Cristian Bell o conheciam pelo humor e descontração, e agora estão conhecendo uma nova face do influenciador: a música. Agora, o sucesso de Cristian não é apenas da comédia, mas também das dezenas de composições que vendeu para grandes artistas nacionais, como Wesley Safadão, Léo Santana, Vitor Fernandes e Nattanzinho.

Safadão é um dos artistas que gravaram canções de Cristian



A carreira de Cristian começou despretensiosamente. Ele já percebeu um pouco da veia para o entretenimento quando estava no colégio e fazia as pessoas rirem, além de criar músicas e gritos de guerra para as turmas. Percebendo que as pessoas gostavam do que ele fazia, o jovem decidiu criar uma página de humor periférico da Bahia. “Sempre fui muito brincalhão, mas nunca imaginei que seria algo profissional na minha vida. A página no Facebook começou a crescer e repercutiu no estado inteiro”, relembra.

Cristian tem apenas 23 anos e é um sucesso absoluto na Bahia



Foi com essa página na internet que o humorista começou a fazer os primeiros trabalhos publicitários, até que migou para o Instagram e se tornou um verdadeiro influenciador digital. Hoje, Cristian acumula 1,4 milhões de seguidores, mas já teve outras três contas que foram banidas da rede social sem motivo aparente, sendo que em uma delas ele já tinha mais de dois milhões de seguidores.

Cristian pretende fazer aulas de canto para aprimorar ainda mais a voz



Assim como quando começou no mundo do humor, na música não foi diferente. Cristian estava na gravação de um clipe quando começou a compor profissionalmente com algumas pessoas que estavam no local. Uma semana depois, artistas o pagaram para obter os direitos da música e ele seguiu compondo mais, já tendo 40 canções gravadas por artistas renomados. “As pessoas me falaram que eu tinha um dom como compositor e eu comecei a investir”, contou.



Mesmo com o sucesso que já faz, Cristian revela que a composição não é a principal prioridade agora. Ele continuará fazendo alguns trabalhos na música, mas quer focar em se manter fazendo humor e levando sorrisos para os fãs.