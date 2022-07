Crises de abastecimento e alta dos preços dos alimentos preocupa

Congresso vai abordar temas como rotulagem nutricional, produtos plant-based e proteínas alternativas

O Summit of Nutrition 2022, que será realizado em São Paulo, de 9 a 11 de agosto, durante a Food ingredients South America, vai debater os desafios do mercado e o futuro da inovação no design de alimentos. Qual o futuro do setor alimentício, e como indústrias e governos podem se preparar para atender o consumidor de hoje e amanhã? são perguntas que tentarão ser respondidas no evento.

O congresso tem como norte a sustentabilidade e a tecnologia para criar alimentos cada vez mais nutritivos e com capacidade de escala, num momento em que o mundo passa por crises de abastecimento e alta dos preços e da demanda por proteínas.

“O Summit of Nutrition 2022 chega em um momento-chave para ampliarmos, no Brasil, o debate sobre as principais tendências que vão definir a indústria de alimentos, principalmente na América Latina. Não apenas pela posição do nosso país como grande produtor de alimentos, mas porque nossa indústria é estratégica para toda essa região do globo. Para dar conta de tamanha responsabilidade, dividimos o summit em três áreas temáticas: food ingredients, health ingredients e natural ingredients”, comenta Diane Coelho, Gerente de Negócios da FiSA.

Entre os destaques da programação, estão os debates e apresentações sobre temas como o marco regulatório para alimentos plant-based, rotulagem frontal nas embalagens de alimentos, proteínas alternativas, expansão dos orgânicos e até mesmo inteligência artificial para a formulação de alimentos.

