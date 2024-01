Crise nos estoques: Banco de Sangue de Brasília clama por doações urgentes”

Férias e festas de fim de ano agravam déficit de 80%; Pacientes correm risco de ficar sem bolsas de sangue

O GSH Banco de Sangue de Brasília enfrenta um momento de extrema urgência, com seus estoques em estado crítico neste início de ano. O apelo desesperado da instituição busca sensibilizar a população sobre a importância de doar sangue e plaquetas, uma vez que as festas de fim de ano e o período de férias resultaram em uma queda ainda mais acentuada nas doações, que já estava com um déficit de 80% em dezembro.

Ana Luiza Silva Vasconcelos de Araújo, coordenadora de captação de doadores do GSH Banco de Sangue, alerta para a gravidade da situação. Caso as doações não se normalizem rapidamente, há um risco real de faltar bolsas de sangue para os pacientes que estão internados nos hospitais em tratamentos diversos.

A unidade precisa de cerca de 50 doações diárias para manter um equilíbrio nos estoques, no entanto, nesse momento, está recebendo apenas cerca de 10 a 15 doações por dia, um número alarmantemente baixo. É crucial destacar que todas as tipagens sanguíneas são necessárias nesse momento de crise.

A demanda por hemocomponentes aumenta consideravelmente neste período, especialmente devido aos acidentes de trânsito nas estradas, onde há um maior número de veículos em circulação. Diante desse cenário, o GSH Banco de Sangue funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h30, na SGAS 915 – Asa Sul – 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star).

A população é convocada a comparecer urgentemente para doar sangue e plaquetas, contribuindo para salvar vidas. Para doar, basta comparecer ao local ou agendar previamente pelos telefones (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648, observando os pré-requisitos estabelecidos pela instituição.

A situação é crítica, e a solidariedade da comunidade é crucial para evitar uma crise hospitalar ainda mais grave em Brasília.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

– Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

– Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

– Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

– Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

– Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

– Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

– Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

– Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

– Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

– Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

– Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

– Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Serviço:

GSH Banco de Sangue de Brasília

Endereço: SGAS 915 – Asa Sul – 2º subsolo do Centro Clínico Advance I (próximo ao DF Star)

Telefones: (61) 3011-7531 e (61) 9632 3648

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 12h30

Estacionamento gratuito para doadores no local.