Cris Barros estreia a cápsula “Verano: Sole, Sale e Mare” no Iguatemi Brasília

Com a proximidade do verão europeu, Cris Barros lançou a cápsula “Verano: Sole, Sale e Mare” no Iguatemi Brasília. A novidade é parte da conceituada coleção Genesis – A Origem da Criação AW24 e reúne uma seleção de peças autorais leves e versáteis.

Cápsula Verano inclui roupas e acessórios ideais para as férias



Pensada para as altas temperaturas, a linha é composta por peças 100% feitas em linho, disponíveis em uma paleta de cinco cores sólidas. O lançamento exclusivo une a identidade sofisticada e autêntica de Cris Barros a um estilo contemporâneo marcante presente em saias, calças, tops, túnicas, camisas e biquínis, que elevam as peças à máxima sofisticação. O linho, em tons de bordeaux, terrosos, azul, verde e pink, aparece em modelagens soltas, que se complementam com cintos e sandálias.

Linha é composta por peças 100% feitas em linho



A Cápsula Verano oferece uma seleção atemporal, destacada por detalhes manuais criados em ateliê. Idealizado para integrar a mala de viagem perfeita para as férias, o lançamento exclusivo é representado por Barbara di Creddo, ao lado de sua família, com o marido Mihaly e as filhas Mika e Lenni. As imagens, capturadas por Alexandre Furcolin, recebem intervenções pintadas à mão pelo próprio fotógrafo e artista plástico.



“Cada coleção que a Cris Barros traz ao Iguatemi Brasília, é um verdadeiro evento. Suas nuances singulares transmitem elegância e bom gosto, resultando em peças exclusivas que refletem nossa busca contínua pelo que há de mais inovador no universo da moda. Estamos ansiosos para ver como nossos clientes irão incorporar esses itens em suas próprias jornadas e estilos de vida”, comenta Bianca Marinho, gerente de marketing do shopping.