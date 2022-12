Criolo agita público do Village Betano após eliminação do Brasil na Copa

Evento conta com diversos nomes importantes da música brasileira

Apesar da eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2022, a festa continou no Village Betano. O rapper Criolo foi a atração principal do evento que acontece durante a Copa do Mundo no Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor subiu ao palco nesta sexta-feira (9) e agitou o público em um show empolgante, com seus maiores sucessos.

Mariana Molina e João Vitor Silva (Foto: Reginaldo Teixeira) Bruno Gissoni e Yanna Lavigne (Foto: Reginaldo Teixeira)

Diversos famosos esteve presentes como Bruno Gissoni que comemorou o aniversário no evento com a esposa, Yanna Lavigne.

Muitas celebridades marcaram presença no evento, que vai até o dia 18 de dezembro, data da grande final. Já se apresentaram no Village Betano nomes como Anitta, Luisa Sonza, Ludmilla, Silva, Duda Beat, Daniela Mercury, Jorge Ben Jor, Ferrugem, entre outros. Ainda passarão pelo festival Jorge e Mateus, Alceu Valença, Filipe Ret, Belo e muito mais.

Miguel Rômulo e Fran Castro (Foto: Reginaldo Teixeira)



Além dos shows e transmissões de jogos, o evento conta com experiências como roda gigante, tobogã, tirolesa, bungee jump, pedalinhos e praça de alimentação. A realização é das agências Vibra Marketing e Entretenimento, Fábrica, Lorde, Maltas, GMP, Volume Produções e do empresário Leo Marçal.