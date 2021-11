‘’Crio o Jorge Emanuel para que tenha responsabilidade emocional’’, declara Laura Keller

Conta Laura Keller em entrevista para Neila Medeiros

A atriz e influenciadora, Laura Keller é uma inspiração para muitas mães em seu Instagram (@laurakeller) onde mostra de maneira real o dia a dia como mãe, mulher e profissional. E deu um show de força e garra na última semana, durante uma entrevista emocionante e forte que concedeu a Neila Medeiros no “Live Livre”, quadro de lives da jornalista em seu Instagram (@neila_m).

Além de falar sobre carreira e os próximos projetos, inclusive contou que será mais um reality show, a vencedora do primeiro Power Couple, reality show de casais da Record TV, contou mais detalhes de como foi sua gestação, relacionamento com o agora ex-marido Jorge Sousa e como cria seu filho, Jorge Emanuel.

“Maternidade virou a chave da minha vida me dando mais responsabilidade”, contou Laura, e completou: “Foi bater no fundo do poço [sobre sua relação com o marido durante a gravidez]. Eu enlouqueci levemente, mas me reergui com muita terapia. Precisava de apoio, atenção e carinho, mas não tive nem na gestação e nem no pós-parto. Fiquei sozinha, mas aí tirei forças. Olhava o Jorginho pequeno, lindo e frágil e aquilo me deu força”, mostrando toda sua garra.

A ex participante da “Ilha” deu mais detalhes sobre como cria Jorge Emanuel e revelou que não fala mal de seu ex-marido para o filho e que jamais o irá pintar como um “crápula”.

“Eu quero entregar um homem [no sentido de integridade], porque ele vai ser o que quiser. Mas com bom caráter, educado, que tenha responsabilidade emocional com as pessoas e que tenha muito respeito, principalmente com as mulheres. Ele está sendo criado praticamente por mim e pela minha mãe, que me ajuda muito. Quero que ele seja trabalhador, idôneo, que não saia ferindo e magoando as pessoas e que seja de palavra”, detalhou.

Laura ainda contou que hoje se enxerga mais segura, trabalhadora e responsável, além de se considerar uma guerreira, após tudo que passou em sua vida pessoal, materna e afetiva. Revelou que já teve um relacionamento após o término de casamento e que não está a procura no momento, pois está vivendo um momento mais de maternidade e com muitas oportunidades profissionais.