Crianças de Porto Alegre desenvolvem robôs para limpar os oceanos

Alunos do Colégio Marista Rosário, com idades entre cinco e seis anos, criam um inovador protótipo de robô para combater a poluição marinha

Crianças com idades entre cinco e seis anos do Colégio Marista Rosário, localizado em Porto Alegre, têm surpreendido a todos com uma ideia inovadora: a criação de um protótipo de robô para combater a poluição nos oceanos. Essa iniciativa inspiradora será apresentada durante o 15º Festival Marista de Robótica (FMR), que ocorrerá na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) nos dias 9 e 10 de novembro.

O FMR é um evento que reúne aproximadamente dois mil estudantes, tanto de escolas públicas quanto privadas, vindos de diferentes partes do Brasil e do exterior. O tema central deste ano é “H2O: Essência da Vida”, e visa estimular a reflexão sobre a importância da água em nossas vidas e no planeta, bem como a necessidade de cuidar e preservar esse recurso valioso.

A ideia de criar um robô para limpar os oceanos surgiu quando os alunos foram desafiados a explorar canos e conexões como parte de seu aprendizado. Márcia Vettorazzi Gabrieli, professora regente da Educação Infantil, conta que tudo começou com a curiosidade de uma criança sobre como a água chegava limpa em suas casas. Em seguida, a discussão se voltou para as águas poluídas e o impacto do lixo na vida marinha.

Para conscientizar sobre o problema, as crianças construíram maquetes representando dois cenários: “O futuro que temos”, no qual animais fictícios compartilham espaço com lixo humano, e “O futuro que queremos”, onde a vida marinha vive em um ambiente limpo e saudável. Segundo os alunos, o segundo cenário só é possível se as pessoas se conscientizarem sobre a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos. Caso essa conscientização falhe, o protótipo de robô entra em ação.

O protótipo de robô foi desenvolvido utilizando sucatas, o que torna o projeto ainda mais inspirador. Márcia Gabrieli, a professora responsável pelo grupo, enfatiza o espírito empreendedor das crianças, que pensaram grande e visaram algo que beneficia a sociedade em que vivem, demonstrando maturidade e preocupação com a vida marinha.

O Festival Marista de Robótica é aberto ao público e espera-se que cerca de 10 mil visitantes circulem pelo Centro de Eventos da PUCRS durante os dois dias do evento, que será o maior de sua história. Os estudantes participantes têm acesso gratuito ao festival e competem em diferentes modalidades, incluindo “Cidade Laboratório”, “Desafio de Drones”, “Incubando Ideias” e “Desafio de Robôs”.

As equipes vencedoras em cada modalidade receberão troféus e medalhas, bem como um grande prêmio pela melhor performance global. O Festival Marista de Robótica, lançado em 2008, tem como objetivo potencializar o processo de ensino e aprendizagem, promovendo desafios e pesquisas relacionados à Robótica Educacional, Aprendizagem Criativa, Codificação e Empreendedorismo.

O evento é uma celebração da inovação e do potencial das mentes jovens na busca por soluções para os desafios que o nosso planeta enfrenta. As crianças do Colégio Marista Rosário são um exemplo inspirador de como a educação pode incentivar a criatividade e o empreendedorismo desde tenra idade, proporcionando soluções criativas para questões ambientais urgentes.