Criança prodígio brasileira encanta o mundo: Gustavo, o único cover infantil de Paul McCartney

Gustavo Saldanha, aos 10 anos, domina mais de 10 instrumentos e recebe elogios de astros do rock. Seu maior sonho? Conhecer Paul McCartney

Com apenas 10 anos, Gustavo Saldanha é mais do que uma criança prodígio; ele é a única criança no mundo a fazer um tributo completo a Paul McCartney, o lendário astro dos Beatles. Desde os 5 anos, Gustavo demonstra sua paixão pela música e pelos instrumentos, tocando mais de 10 tipos diferentes com maestria.

Seu fascínio pelos Beatles começou após um evento escolar no Dia das Mães, onde apresentaram músicas da banda. Desde então, Gustavo mergulhou no universo musical e hoje consegue tocar e cantar grande parte do repertório dos Beatles, inclusive de olhos fechados.

Além de ser notado por fãs e músicos nas redes sociais, Gustavo já recebeu elogios de astros do rock como Brian Ray, John Fogerty e James Taylor. Seu talento excepcional o levou a participar do programa Faustão na Band, onde, aos 9 anos, homenageou Paul McCartney, tocando diversos instrumentos e emocionando a plateia.

Reconhecido como uma criança prodígio por médicos e especialistas, Gustavo recebeu o prêmio Global Child Prodigy Awards em 2022, na categoria música. Ele também foi a única criança a se apresentar no lendário The Cavern Club, aos 6 anos, e a atravessar a Abbey Road durante as comemorações dos 50 anos do álbum dos Beatles.

Aos 10 anos, Gustavo finalmente terá a chance de realizar seu grande sonho: assistir ao show de Paul McCartney no Brasil, durante a turnê ‘Got Back’. Sua mãe, Luciane, conta que em 2019 ele não pôde entrar devido à restrição de idade, mas agora, com a idade mínima atingida, Gustavo ganhou convites para o show no Allianz Parque.

A expectativa é grande, especialmente porque Paul McCartney já convidou fãs mirins para subir ao palco, mas nunca um cover infantil de si mesmo. Será que esta será a oportunidade perfeita para Gustavo Saldanha conhecer seu grande ídolo? A resposta, talvez, esteja no próximo show em São Paulo, marcando uma possível despedida do astro britânico do solo brasileiro.