Criador do slogan “Cores do Brasil” retorna para a Toalhas Atlântica em coleção comemorativa pelos 45 anos

Em comemoração aos 45 anos da Toalhas Atlântica, a marca lançou no mês de março, a coleção “Olhares”. Em italiano, Ogliari, sobrenome de Antonio, fundador da empresa, significa “Olhar” e foi Mauro Volpara, diretor de arte, cenógrafo e fotógrafo, que nomeou a coleção que celebra a história da empresa e marca o retorno do profissional à Atlântica.

Inspiradas em um jardim encantado, as fotos marcam o retorno da parceria do fotógrafo com a Atlântica

Mauro, que também é italiano, relembra o primeiro contato com a empresa e conta que a liberdade criativa foi o que lhe chamou atenção na marca, em 2007. “Percebi como a Atlântica era uma terra fértil que aceitava novas ideias e projetos mais conceituais. Comecei a conversar com a Susymeri Ogliari, diretora da Atlântica, e em seguida criamos alguns materiais com toques criativos, que iam para fora da curva das outras marcas de toalha. Desde o início começamos a criar um layout, um design gráfico e a valorizar os detalhes. A reviravolta foi acontecendo à medida que nos imergimos na marca”, conta Mauro.

A coleção Olhares marca os 45 anos da Toalhas Atlântica

Após sete anos, a parceria de Mauro com a Atlântica entrou em um hiato de uma década e em 2024 os dois voltaram a trabalhar juntos. “A Atlântica que deixei há 10 anos e a atual são muito similares, pois a marca sempre teve um propósito, e ele se manteve o mesmo. Foi criado um propósito, uma forma de ver o negócio e de se comunicar com o público e todos os valores morais, éticos, sociais também foram mantidos. Eles já existiam há dez anos e isso continuou sendo respeitado. Sempre foi muito fluido, trabalhamos assuntos importantes com leveza, respeito, amor e dedicação e quando retornei parecia que só tinha se passado cinco minutos”, explica.

Mauro Volpara esteve à frente da direção criativa e fotografia da coleção Olhares

A “Olhares” marca o fim desse hiato, e Mauro esteve à frente da direção criativa e fotografia da coleção. “As fotos foram inspiradas em um jardim encantado, e fotografar foi emocionante, mas ao mesmo tempo foi simples. Mesmo depois de muitos anos, a nossa campanha atual deu muito certo, porque no processo dela existe respeito, carinho e o envolvimento das pessoas com um propósito em comum”, afirma Mauro.

Mauro já fotografou cerca de quinze campanhas da marca e foi o criador do slogan “Cores do Brasil”. “A Atlântica fala e sente o Brasil, e ‘cores do Brasil’ vem disso, da relação da marca com o país, com suas cores, seus mitos, folclores, moral e paisagens. Ainda tenho dezenas de ideias que espero um dia poder colocar no papel e compartilhar com a marca e com os brasileiros”, finaliza.

Sobre a Atlântica

Fundada em 1979 por Antonio Ogliari, no Vale do Itajaí, a Atlântica hoje possui 8 mil metros quadrados de área construída na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Durante 45 anos de história, a companhia tem entre seus pilares um olhar profundo para pautas de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, com diversos programas que fortalecem sua relação com a comunidade onde está inserida. A operação industrial da marca Atlântica fomenta a fabricação de produtos têxteis para cama e banho, atendendo rigorosos critérios em todas as etapas do processo até chegar às mãos do consumidor, com competitividade nacional e internacional.