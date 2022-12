Cresce o número de brasileiros em Portugal buscam ajuda para retornar ao Brasil

Desemprego, aumento da inflação e alta dos preços dos imóveis são as principais motivações de retornarem ao Brasil



O sonho de morar no continente europeu tem se tornado cada vez mais um pesadelo para centenas de brasileiros que arriscam morar em Portugal. Dessa forma, diversos recém-chegados pedem colaboração a associações e consulados para retornarem ao Brasil.

Portugal oferece visto especial para que brasileiros trabalhem no país (Foto: Bruna Scirea/Melhores Destinos)



Entre janeiro e outubro de 2022, foram mais de 680 pedidos de ajuda para retornar ao Brasil, um número triplamente maior do que o registrado no último ano, conforme dados do Catraca Livre. Por outro lado, dados do Correio Braziliense apontam que aproximadamente 250 mil brasileiros aguardam a autorização para residir em Portugal.

De janeiro a outubro, mais de 680 brasileiros pediram ajuda para retornar ao Brasil (Foto: Reprodução)



Dessa forma, as principais motivações estão as dificuldades para permanência no país, causadas pelo aumento da inflação, além da alta dos imóveis e o desemprego. O pedido de ajuda ocorre no momento em que Portugal oferece incentivos para brasileiros migrarem ao país para trabalharem por meio do visto especial, que viabiliza a permanência pelo prazo de 180 dias até conseguirem uma oportunidade de emprego.

Arco da Augusta, em Lisboa, Portugal (Foto: Bruna Scirea/Melhores Destinos)



Sob outra perspectiva, as instituições estrangeiras solicitam a tradução de documentos para o idioma local para que ele tenha efeitos legais em órgãos e repartições públicas. O mesmo ocorre em solo brasileiro, por força de lei.