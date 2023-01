Cresce em 12% os casos de câncer de intestino, o mesmo identificado na cantora Preta Gil; saiba mais

Inca prevê para os próximos três anos um aumento na taxa de incidência no número casos de câncer de cólon e reto em 12,64% a mais em mulheres

Nesta semana, a cantora Preta Gil anunciou que recebeu o diagnóstico de câncer de intestino, após internação para investigar problemas de saúde. Este tipo de câncer é o terceiro mais frequente entre homens e mulheres, ficando atrás apenas dos de câncer e mama. De acordo com o Inca (Instituo Nacional do Câncer) há a projeção de aumento na taxa de incidência no número de casos de câncer de cólon e reto, em 10,19% em homens e 12,64% em mulher, nos próximos três anos.

Câncer de cólon, assim como o de Preta, é um dos mais frequentes em brasileiros (Foto: WAGNER MEIER)



Para o médico oncologista e professor do curso de Medicina da Unic, Marcelo Bumlai, além detectar a doença ainda no estágio inicial, é possível evita-la. “Hábitos não saudáveis contribuem para o aumento da incidência. O câncer surge a partir de mutações genéticas, no entanto, pesquisas demonstram que em mais de 70% dos casos de câncer de intestino, essas mutações são ocasionadas por rotinas que não fazem bem à saúde, como no hábito de fumar ou beber, além de dietas desequilibradas com elevados níveis de gordura animal e poucas fibras”, enfatiza.

Artista foi diagnosticada com a doença após ficar internada para exames (Foto: Divulgação)



O especialista aponta que a população deve ficar atenta aos sinais do corpo, com o intuito de realizar a investigação adequada, conforme orientação médica. Porém ressalta que todas as pessoas, mesmo que não tenham qualquer queixa relacionada ao aparelho digestivo, devem realizar colonoscopia preventiva a partir dos 45 anos de idade. “Esse exame possibilita a identificação de pólipos que geram a maior parte dos casos de câncer colorretal; que devem ser retiradas para evitar o desenvolvimento de um câncer no futuro”, afirma.

O médico oncologista e professor do curso de Medicina da Unic, Marcelo Bumlai (Foto: Divulgação)



Entre os sintomas que merece atenção estão: alterações intestinais (como diarreia e prisão de ventre), dores ou desconforto abdominal, perda de peso sem causa aparente, fraqueza ou anemia, assim como alteração no formato das fezes. No câncer de intestino o diagnóstico é feito geralmente através do exame histopatológico realizado no material retirado através da biópsia do tumor via exame de colonoscopia. “Após confirmado o diagnóstico procedesse ao chamado estadiamento, quando outros exames serão realizados (tomografias, exames de sangue), e que de acordo com os achados o tratamento será determinado. O tratamento varia de cirurgia a quimioterapia, ou uma associação de ambos”, menciona o médico e destaca ainda que, normalmente, o processo é definido por uma equipe médica composta por vários especialistas, dentre cirurgiões, oncologistas clínicos, patologistas (entre outros). Ele salienta que cada caso é de uma complexidade diferente e caberá ao time de especialistas escolhido definir a melhor programação terapêutica.



Por outro lado, há como prevenir este tipo de doença, através da adoção de métodos saudáveis como: alimentação rica em vegetais, diminuição no consumo de carnes vermelhas, busca pelo peso ideal, evitar bebidas alcoólicas e atividades físicas regulares.