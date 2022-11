Craques que fizeram história na Seleção Brasileira são convidados mais que especiais do podcast Phodase

Kaká e Mauro Silva serão um dos veteranos jogadores no especial Copa do Mundo

Para o especial Copa do Mundo, o podcast Phodase, preparou uma série de episódios especiais com um time de primeira categoria. Apresentado por Tico Sahyoun e Davi Correia e produzido pela Pod360, o Especial do Phodasse terá conversas com veteranos da Seleção Brasileira. Kaká e Mauro Silva estão entre eles e abrirão o jogo sobre suas experiências vestindo a amarelinha, histórias de bastidores de seus tempos na Seleção e, claro, discutir os desafios no caminho do hexacampenato.

O primeiro episódio estreia no dia 15 de novembro e terá a presença de Kaká, campeão mundial e último brasileiro eleito Melhor Jogador do Mundo. Em conversa descontraída com os apresentadores, dos quais é amigo há anos, o ex-camisa 10 abre o jogo sobre como foi vencer a Copa de 2002 aos 20 anos de idade.

“Cada treino para mim era uma aula. Os caras da minha posição, que jogavam na frente, eram Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Uma das lições que mais ficou para mim é que esses caras não tinham medo de errar. Um jogador na Copa do Mundo entra extremamente pressionado. Mas esses caras não tinham medo de errar, tentavam 10 vezes e na 11ª, pronto, deu certo e acabou”, declara Kaká.

Além da glória de 2002, Kaká fala sobre um dos momentos mais dolorosos de sua carreira – e do futebol brasileiro -, as derrotas de 2006 e 2010, revelando o impacto que tiveram na autoestima do time e como cada membro da equipe lidou com o fracasso. Ele oferece ainda a sua perspectiva sobre as disputas da Copa do Mundo do Qatar 2022, dando palpites em todos os jogos e especulando uma final que não ocorre há mais de 50 anos!

Além dos craques que fizeram história com a camisa amarela, o podcast receberá Gilberto Ratto, diretor de marketing da CBF, que falará sobre a origem de um dos ícones mais importantes da Seleção fora de campo, o Canarinho Pistola.

Os episódios estreiam semanalmente, sempre às terças-feiras, em todas as plataformas de streaming de áudio.