“Cowboy do Mandelão”: Jottapê lança álbum produzido por Flow Key

Flow Key é um dos grandes nomes da música atual. O artista explora diferentes gêneros, transcendendo entre estilos, com destaque no funk e agrofunk, inaugurando um novo segmento musical.



Na última sexta-feira, 2 de setembro, chegou às plataformas digitais mais um projeto produzido pelo DJ. Na voz de Jottapê e produzido por Flow Key, Bernax e DJ Rd, ‘Cowboy do Mandelão’ mescla pisadinha, sertanejo, funk e música eletrônica, com letras bem humoradas em um som único. O projeto também conta com participações de Ana Castela, Mc Melody e outros nomes.

“Foi uma das melhores experiências da minha vida, é o sonho de todo produtor poder participar de grandes projetos como esse e poder colocar tudo o que aprendi e todo o meu talento em prática. Estamos falando da elite, é como se fosse Champions League da cena da musica atual. O que eu mais gostei em todo esse processo, além de poder desfrutar de uma grande estrutura e suporte disponibilizado pela equipe envolvida foi a amizade e os bons momentos que construímos. Além de poder trabalhar com grandes artistas, construí grandes amizades que pretendo levar pra vida toda”, explica Flow Key.

Lançado pela Warner Music e Portuga Records, o projeto explora uma nova vertente musical, apresentando muita qualidade nas músicas e nos videoclipes que serão lançados no decorrer das próximas semanas.

Segundo Flow Key, o convite para produzir o álbum surgiu pelo próprio Jottapê. Os dois têm amigos em conjunto, o que o fez conhecê-los. “Eu conheci o Jottapê através do Ishow e da ByPamella que também são amigos dele e em determinadas oportunidades a gente se reunia na casa de um deles. Eu também já lancei parcerias com o IShow e acredito que essa paixão pela música também uniu todos nós”, acrescenta.

No entanto, foi no palco que tudo aconteceu. “O convite específico para o álbum veio após um show que realizei com o Jottape onde percebemos que a gente tinha tudo pra arriscar um novo projeto. Nos empolgamos demais com a nossa primeira produção e resolvemos evoluir a nossa ideia para um álbum, e aí tudo começou a andar e hoje temos muito orgulho de tudo o que criamos. Tenho certeza que o público vai gostar do álbum e dos videoclipes que gravamos, que na minha opnião, são os melhores que clipes que eu já vi em um bom tempo”, finaliza

Clipes

Com um grande investimento no audiovisual, o lead single do álbum, “Fivela”, chega às plataformas acompanhado de clipe, já disponível no canal da Portuga Records, no YouTube.

A produção explora uma temática mais rústica, trazendo um tom de comédia para uma espécie de faroeste contemporâneo, que promove uma imersão em um novo universo.

Atualmente, Flow Key está concorrendo ao prêmio de Melhor DJ no Prêmio Jovem Brasileiro 2022 ao lado de outros grandes nomes do segmento, como Alok, Pedro Sampaio e Bárbara Labres. O DJ foi consagrado na edição de 2021 da premiação.

Dono do hit “Funk do Rei Leão”, que nasceu de uma brincadeira e hoje acumula mais de 68 milhões de visualizações apenas no YouTube, Flow Key é um fenômeno na plataforma, com mais de 134 milhões de views em seu canal.