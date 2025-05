Corrida Sindjus celebra servidores com esporte e integração na Esplanada

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus) promove um encontro que une celebração, bem-estar e integração. A “Corrida Sindjus 35 Anos” será realizada em 25 de maio, a partir das 8h, na Esplanada dos Ministérios, na área central de Brasília.

Aberto a associados do sindicato e à sociedade, o evento oferece três modalidades para diferentes perfis de participantes: 3 km (caminhada) e 5 km e 10 km (corrida). Além da medalha para todos que concluírem a prova, os atletas têm a chance de disputar premiações em dinheiro nas categorias de 5 km e 10 km.

Os filiados ao Sindjus não pagam inscrição, e cada filiado inscrito poderá levar convidados, mediante pagamento da taxa. As inscrições custam R$ 69,90 e devem ser feitas pelo site da Central da Corrida. O Kit Atleta, que contém camiseta e número de identificação, deve ser retirado no dia 24 de maio, das 9h às 17h, na concessionária McLarty Maia Jeep.

De acordo com o presidente Costa Neto, a iniciativa busca incentivar a participação da população, promovendo saúde, lazer e espírito de união.

“A Corrida Sindjus 35 Anos é mais do que uma competição. É um convite ao movimento, à qualidade de vida e ao fortalecimento dos laços entre os servidores públicos e a sociedade. Queremos celebrar nossa história com alegria e propósito”, destacou.

O evento terá estrutura completa, pontos de hidratação, apoio médico e espaço para atividades recreativas.

SERVIÇO

Corrida Sindjus 35 Anos

Data: 25 de maio de 2025 (domingo)

Horário: A partir das 8h

Local: Esplanada dos Ministérios – Brasília (DF)

Modalidades: caminhada (3 km) e corrida (5 km e 10 km)

Inscrição: R$ 69,90 pelo site da Central da Corrida https://centraldacorrida.com.br/evento/sindjus35anos

Retirada do Kit Atleta: 24 de maio de 2025 (sábado), das 9h às 17h, na concessionária McLarty Maia Jeep (SIA Trecho 1, Lote 400)

Aberto ao público