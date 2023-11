Correspondente da RedeTV!, Erika Abreu retrata histórias de esperança em meio à guerra de Israel

Israel realizou nos últimos dias a maior ofensiva militar por terra em Gaza desde o início do conflito com o Hamas. Diante deste cenário, a jornalista da RedeTV!, Erika Abreu, que acompanha a guerra desde o princípio, tem relatado histórias de terror, mas também com um fundo de esperança.

Em uma de suas reportagens especiais, Erika relata cenas de tanques e infantaria atacando centros de comando do Hamas, destruindo infraestrutura e bases de lançamento de mísseis, além de caças bombardeando o sul de Gaza e eliminando um comandante do grupo terrorista.

Mesmo com toda a destruição causada, Erika encontrou espaço para contar a história de pessoas que vivem suas vidas dentro de uma guerra. É o caso de uma voluntária do centro de ajuda para pessoas afetadas pelo conflito, a jovem Nes Sehustr, que atua entregando doações a todos: sejam eles judeus, árabes ou cristãos.

“Nessa jornada, tive o privilégio de conversar com voluntários, como a jovem Nes Sehustr, que explicou que as doações do centro são destinadas a todos, independentemente de sua religião. Ela destacou que, durante os ataques do Hamas, judeus, árabes e cristãos foram igualmente afetados”, afirma Erika Abreu.

Outro voluntário com o qual a jornalista passou alguns momentos em Israel é Shann Scaler. Ele relatou que perdeu dois amigos americanos que tiveram a casa invadida e conseguiram apenas esconder os dois filhos em um bunker antes de serem mortos. Diante de um fato como esse, Erika diz que foi impossível não se comover com o que se passa durante o conflito.

“Conheci Shann Scaler, um voluntário que compartilhou sua comovente história de perda de amigos durante um ataque. Shann me contou que seus amigos tiveram sua casa invadida pelo Hamas, resultando na morte da esposa de seu amigo que conseguiu proteger os filhos gêmeos de 10 meses, quebrando a maçaneta da porta para impedir a entrada dos terroristas, mas o próprio também foi baleado. Surpreendentemente, os gêmeos do casal conseguiram sobreviver”, relembra a brasileira.

Mas entre tantas histórias, uma merece atenção especial pela mensagem de esperança deixada. Em uma visita a Ashkelon, outra cidade invadida pelo Hamas no início de outubro, Erika conversou com dois amigos, o judeu Samuel Aharon e o árabe muçulmano Mohammad Azar. A dupla conta que não se sente segura diante dos bombardeios que podem ser ouvidos de suas casas. Os amigos destacam que a principal preocupação é com os idosos e as crianças da comunidade, não importando suas diferenças religiosas ou culturais.

“Eles demonstraram que é possível encontrar amor e respeito, mesmo em meio a diferenças religiosas e culturais. Esta experiência me encheu de esperança em tempos de conflitos, destacando a importância do diálogo, tolerância e compaixão pelo próximo. Foi inspirador ver pessoas de diferentes origens se unindo em busca de paz e harmonia, transcende as divisões”, pontua Erika Abreu.