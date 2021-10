Maior gamer do mundo, Coringa, lança linha de produtos de beleza masculina

O gamer Coringa lança linha de produtos de beleza masculina em parceria com a QOD Barber Shop.

A procura por produtos de beleza masculina cresceu muito nos últimos anos. O consumidor masculino passou a ter voz na moda e no mundo dos cosméticos e as marcas de adequam cada mais para atender este grupo consumidor. Outro projeto que ganhou visibilidade nos últimos tempos foram as collabs entre personalidades e marcas. Exemplo disso temos o gamer Coringa.

O maior jogador do mundo, com muitos seguidores, de variadas idades, um nome fortíssimo e de grande visibilidade na internet. Junte a QOD Barber Shop, que é a marca de cosméticos masculinos do grupo gaúcho QOD Brands, dos sócios Fernando Hilal e Heitor Morsch. Famosa pelos seus shampoos destinados ao público masculino, com fórmulas de cerveja e whisky, a QOD é conhecida pela velocidade de inovação num mercado conservador como o masculino.



Junte a QOD Barber Shop, que é a marca de cosméticos masculinos do grupo gaúcho QOD Brands, dos sócios Fernando Hilal e Heitor Morsch



A grande novidade na área é que o maior gamer do mundo, Coringa é o mais novo nome do mercado de cosméticos e acaba de lançar sua linha de produtos de beleza masculina. A collab QOD Barber Shop e da franquia LOUD (da qual Coringa faz parte) é um projeto inovador. A Loud conta com famosos nomes do segmento de games, que tem mansões espalhadas por São Paulo e também a maior audiência online do Brasil.



Sua linha de produtos para beleza masculina conta com shampoo, pomada capilar, body spray, versão unitária e kits presenteáveis. Ou seja, produtos indispensáveis para o homem que quer estar conectado com os melhores produtos de beleza da atualidade.



Famosa pelos seus shampoos destinados ao público masculino, com fórmulas de cerveja e whisky, a QOD é conhecida pela velocidade de inovação num mercado conservador como o masculino



“A Loud representa muito para nós que estamos no mercado masculino e precisamos conectar com a geração Z, a geração que vem sem rótulos e pronta para aprender e se beneficiar de cosméticos de maneira ampla.” afirma Fernando Hilal, um dos sócios da QOD Barber Shop.



Os produtos de beleza foram lançados ontem (05/10) no canal do Coringa no youtube, e tem seu primeiro lote (aproximadamente 10 mil unidades) todo comercializado pelo Mercado Livre Full, uma forma pioneira de parceria para o mercado. “Deslocaremos todo nosso estoque de QOD Loud Coringa para Cajamar-SP, de lá o Mercado livre que tem hoje a melhor logística online do Brasil fará as entregas com lead time curto e frete acessível.” conta Heitor Morsch, outro sócio da QOD Barber Shop.

Os produtos de beleza foram lançados ontem (05/10) no canal do Coringa no youtube, e tem seu primeiro lote (aproximadamente 10 mil unidades) todo comercializado pelo Mercado Livre Full, uma forma pioneira de parceria para o mercado



Você pode encontrar o vídeo de lançamento que foi feito formato de vlog no canal do Coringa no Youtube. Uma ação bacana e que fala diretamente com seu público, de forma descompromissada, mas com informações relevantes para quem quer adquirir a linha de produtos.