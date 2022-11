Copacabana Palace prepara mega estrutura para Réveillon 2023

Próximo ano também marca o primeiro centenário do hotel; este será o primeiro grande evento de uma série de comemorações

O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, promoverá mais uma edição da tradicional festa de Reveillon para celebrar a chegada de 2023. O próximo ano também marca o primeiro centenário do hotel, este será o primeiro grande evento de uma série de comemorações.

Legenda: O Réveillon é um dos grandes marcos do célebre hotel (Foto: Divulgação)

Com o tema “White & Gold”, a celebração acompanhará a tradição brasileira de usar roupas brancas na virada, e o dourado representa o brilho e a sofisticação do Copa. “O Copa já é lindo por si só, por isso, quero trazer ainda mais elegância e leveza para o ambiente, sem descaracterizar a essência maravilhosa do hotel”, afirmou a responsável pela decoração, Patrícia Vaks. A expectativa é que ela traga muitas flores e luz para os salões e piscina, principal ambiente da festa deste ano.

Legenda: Decoração deste ano promete trazer muitas flores e luz para os salões e piscina, principal ambiente da festa deste ano. (Foto: Divulgação)

Entre as atrações musicais estão as bandas: Jazz com Bossa” e “Studio Pop” que irão se apresentar nos salões para dar as boas-vindas aos convidados. A banda “100 do Copa” estará presente nas várias celebrações do centenário, também fará seu show durante a noite. Após a virada, a festa se concentrará ao redor da piscina e contará com DJs ao vivo até o amanhecer. Os DJs Ronnie Borges e Marisa D’amato já estão confirmados na programação.

Legenda: O cardápio exclusivo é assinado pelo experiente chef executivo, Nello Cassese (Foto: Divulgação)

Para uma virada de ano mais gastronômica, o chef executivo do hotel e diretor de culinária de todas as propriedades Belmond na América do Sul, Nello Cassese, preparou um cardápio exclusivo para a noite. O estrelado restaurante italiano, oferecerá um menu de oito etapas com proposta fresh and citric, sendo um dos destaques a “Ostrica”, uma entrada refrescante de ostra com limão siciliano e maçã verde. Outro prato que promete surpreender é o “Faraona”, um preparo de galinha-d’angola, foie gras, figo e vinagre balsâmico. Já os fãs de carne vermelha vão se deliciar com o “Wagyu A5”, receita que leva alcachofras, queijo mascarpone e o nobre filé de Wagyu, entre outras opções.

Legenda: Legenda: Decoração deste ano é de autoria de Patricia Vaks que promete trazer muitas flores e luz para os salões e piscina. (Foto: Divulgação)

Já o restaurante Pérgula, comandado pelo chef João Melo, oferecerá um buffet diversificado que contará com uma estação fria – incluindo diferentes preparos de salmão, foie gras, tender, roast beef, entre outros; uma estação de massas e risotos; charcutaria e seleção de queijos e pães artesanais; saladas e grelhados; além dos pratos principais com receitas tradicionais de Réveillon. Para fechar com chave de ouro, dentre as variadas opções de sobremesa, destaque para mil folhas de baunilha e amarena.