Convidado deste sábado (13) de ‘À Prioli’, Lázaro Ramos desabafa sobre racismo

Gabriela Prioli conversa com o ator sobre as dificuldades de enfrentar o preconceito no cenário político complicado do Brasil atual

A CNN Brasil exibe neste sábado (13) às 21h45min, o terceiro episódio do “À Prioli”, novo programa sob a marca CNN Soft. Nesta edição, Gabriela Prioli conversa com o ator, escritor e agora diretor de cinema Lázara Ramos.

O astro da televisão e das telonas fala para Gabriela Prioli sobre seu novo filme “Medida Provisória”, ainda sem data para estrear, e sobre as dificuldades de enfrentar o racismo em um cenário político complicado no Brasil. “Nós, povo negro, não somos somente sofrimento, tem muitas partes de nossa história que foram silenciadas. Temos muita potência, muita beleza e muita contribuição com a história da humanidade”, afirma o artista. “Quando o Brasil não reconhece suas potências negras, ele deixa de crescer. O racismo joga fora as potências”, lamenta.

O astro da televisão e das telonas fala para Gabriela Prioli sobre seu novo filme “Medida Provisória”

Inquieto, criativo e movido pelo desejo de fazer de tudo dentro do audiovisual, Lázaro revela os bastidores de sua carreira, da família e como o garoto que cresceu na periferia de Salvador conseguiu conquistar o Brasil. “Enquanto artista e comunicador eu procuro mostrar todas as possibilidades do povo negro”.

O ator contou um pouco sobre seu casamento com a também atriz, Taís Araújo, e confessou que a primeira vez que trabalharam juntos na novela “Cobras e Lagartos” não foi muito bom. “Mas depois evoluímos e hoje até acreditamos que as parcerias profissionais colaboraram e muito para o nosso casamento”.

Programa de Gabriela Prioli

Lázaro também contou alguns dos segredos da união de 17 anos. “Nós somos opostos. Ela é emocional e eu sou racional, mas temos algo que nos une e muito: o humor e a fofoca”, revela o ator. “A gente ri muito junto e fofocamos. Trocamos mensagens o tempo inteiro. Sou fofoqueiro, sou falastrão e totalmente distraído”, brinca.

O novo filme “Medida Provisória”, no qual Lázaro Ramos dirige a esposa, também foi pauta da conversa. “É bem diferente dirigir sua parceira de vida. Taís respeita muito o diretor, mas por outro lado ela não deixa de dar sua opinião. Algumas vezes no set, com umas 100 pessoas, a gente falava como um casal e acho que isso confundiu a equipe’.

No programa que vai ao ar no dia 13, Gabriela Prioli conversa com o ator sobre as dificuldades de enfrentar o preconceito

De Foguinho à Martin Luther King, de livros infantis a diretor de cinema, quais são as mil e uma habilidades de Lázaro? É o que você confere neste episódio de À Prioli.