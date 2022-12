Consultora de moda Camile Stefano comenta looks polêmicos de Deborah Secco no ‘Tá na Copa’

Segundo a especialista, as escolhas da atriz poderiam equilibrar mais o caráter fashionista e o esporte

O programa “Tá na Copa”, do SporTV, tem dado o que falar, não só por trazer os temas em alta da Copa do Mundo Catar 2022, mas pela participação da atriz Deborah Secco, convidada para apresentar a atração ao lado de Magno Navarro, Igor Rodrigues e Aloísio Chulapa.

A artista tem apostado em looks estilosos e polêmicos, que saem do lugar comum das vestimentas relacionadas ao universo esportivo. Apesar de estarem alinhadas com as últimas tendências fashion, as escolhas de Deborah foram amplamente criticadas nas redes sociais.

A maioria das pessoas acredita que as peças não condizem com o ambiente e o programa. Mas como alinhar moda e ocasião de forma mais harmoniosa? A consultora de moda e estilo Camile Stefano comenta o visual da atriz e explica como.

“Particularmente, eu acredito que as escolhas de Deborah poderiam equilibrar mais o caráter fashionista e o esporte. Se as peças não tivessem o logotipo da emissora, poderíamos dizer que ela estava indo a um desfile de moda”, explica Camile. A consultora é uma defensora de levar a personalidade e estilo para as mais diversas ocasiões, mas sempre respeitando o código de vestimenta do ambiente.

Segundo Camile Stefano, a dica de ouro para não errar é se perguntar qual a mensagem que se deseja passar com a roupa e encarar a vestimenta como um cartão de visitas. Ela afirma que a nossa imagem é a primeira a ser notada em qualquer situação. Além de nos representar, ela representa a empresa ou organização que estamos à frente. “Se em um programa de televisão a mensagem transmitida pela roupa do apresentador não é uma questão central, algo pode estar errado”, observa a consultora.

No caso da atriz, Camile manteria o visual geral dos looks, mudando algumas peças para torná-los mais esportivos e condizentes com a mensagem do programa. “Trocaria os saltos, por exemplo. E não precisa ser pelo tênis. Quem sabe uma plataforma, até brincando com as cores do Brasil?”, recomenda. A própria atriz, inclusive, acertou com peças mais casuais e condizentes com o evento, como a bermuda e o moletom.

E finaliza: “Estilo e personalidade podem estar expressos em todas as ocasiões. Substituindo pequenas coisas, podemos conciliar as tendências e a mensagem que nós e a empresa que representamos queremos passar em diferentes situações, sem exageros ou erros”.