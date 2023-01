Consultor nutricional, Christian Bastos, afirma que interesse por hábitos mais saudáveis se intensifica após as festas de fim de ano

Redução no consumo de industrializados atrai mais interessados em produtos naturais

É normal as pessoas deixarem de lado os cuidados com o corpo no final de ano, tanto pela correria, quanto pela falta de rotina. Mas com o fim das festividades, muitos colocam como meta para o novo ano uma mudança radical, isso inclui diretamente a prática de atividades físicas e a reeducação alimentar. Segundo a plataforma esportiva Year in Sport, cerca de 83% das novas matrículas em academias se dão nos períodos que sucedem as festas de final de ano (o estudo analisou países como EUA, Canadá, Brasil, Alemanha, Portugal e França). O que causa um acréscimo significativo na demanda de consumo em produtos e serviços voltados à saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Segundo a plataforma esportiva Year in Sport, cerca de 83% das novas matrículas em academias se dão nos períodos que sucedem as festas de final de ano. Créditos: Shutterstock.

A pesquisa também afirma que o brasileiro, em sua grande maioria (74% dos entrevistados), prioriza a manutenção e a preservação da saúde através da alimentação e do consumo de produtos naturais e sem conservantes. De acordo com o consultor em nutrição da Bio Mundo Campinas, Christian Bastos, “Hoje em dia existe uma preocupação efetiva das pessoas com a saúde, principalmente aqui no Brasil onde temos o costume cultural de comer ‘comida de verdade’. O hábito de uma alimentação mais saudável, com menos processados e industrializados é facilmente entendida pelo brasileiro como algo preventivo à saúde. O que, de certa forma, é um passo importante para um consumo mais consciente e maior demanda de tais produtos em lojas especializadas neste tipo de nutrição.”.

A má alimentação e o sedentarismo estão ligados ao desenvolvimento de doenças crônicas. Créditos: Shutterstock.

Assim como a alimentação rica no consumo saudável se relaciona direto com o autocuidado e a prevenção da saúde, a má alimentação, em contrapartida, requer atenção. Isso porque ela está diretamente ligada ao desenvolvimento de doenças crônicas, especialmente se atrelada a outros fatores. Um consumo nutricional carente, com exagero de calorias, açúcar, sal e gorduras, somado ao sedentarismo e ao uso abusivo de álcool e cigarros, pode causar uma inflamação crônica, além de refletir diretamente na imunidade.

Ainda segundo o consultor em nutrição, comer de forma irregular pode proporcionar um ambiente adequado a danos no DNA e levar a mudanças epigenéticas das células, que podem ser difíceis de serem tratadas se não tiverem devida atenção. “Essencialmente, a nutrição saudável focada no consumo consciente é importante para que, ao decorrer da vida, o organismo cresça, se desenvolva e funcione de acordo com o nosso código genético”, explica.

Entre os alimentos recomendados pela cartilha nutricional do Ministério da Saúde, estão aqueles “in natura” ou “minimamente processados”, isto é, que não sofrem nenhuma ou poucas alterações após seu cultivo (como frutas, legumes, raízes, ovos e grãos pouco refinados). Por outra perspectiva, devemos evitar os chamados “ultraprocessados”, os quais abrangem inúmeras etapas de manipulação pela indústria.

Porém, manter uma alimentação rica em nutrientes e mais natural se tornou uma dificuldade na vida das pessoas. Isso é o que também aponta um estudo da Universidade de Campinas-SP (UNICAMP). De acordo com o fórum de nutrição da instituição, a vida cotidiana do homem atual requer muito mais que um consumo saudável, mas também, uma suplementação extra para compor a falta de minerais e nutrientes, que com a correria e a falta de tempo das pessoas fica difícil de ser consumida.

Ainda segundo Christian Bastos, “Lojas como a Bio Mundo Campinas se tornam cada vez mais reais, efetivas e necessárias na vida das pessoas.” Contudo, o profissional alerta sobre a qualidade e orientação oferecida em lojas de suplementação: “É muito importante entender a sua real necessidade. Por isso, é necessário o auxílio nutricional e um atendimento personalizado dentro do que o metabolismo de cada pessoa realmente precisa. Sair em busca de informações sem orientação médica leva ao erro e consequentemente, a possíveis doenças e carências em nutrientes”.

Essa dica ganha ainda mais relevância quando se analisa o contexto mundial, em que as doenças crônicas oriundas de uma alimentação carente em nutrientes e do sedentarismo são as responsáveis por 7 em cada 10 mortes nos Estados Unidos (fonte: OMS). Nesse cenário, nutricionistas alertam que, se mesmo com toda a prevenção, for diagnosticada alguma doença, a alimentação e a suplementação continuam tendo seu papel fundamental para o cuidado e a longevidade das pessoas.