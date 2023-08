Consultor de negócios da Embracon, Thiago Duarte revela que o consórcio é forma mais barata e inteligente de planejar a compra de um bem

O profissional pouso-alegrense usa a sua experiência de 20 anos no ramo de vendas para atuar na empresa que tem como objetivo a realização dos sonhos de seus clientes.

Nascido e criado em Pouso Alegre, município de Minas Gerais, Thiago Duarte iniciou sua carreira no ramo de vendas quando tinha de 17 para 18 anos. Ele atuava como vendedor em uma livraria e desde seus primeiros passos como profissional, o pouso-alegrense sempre prezou pela satisfação de seus clientes, tanto que era natural ele ler os livros antes de indicá-los.

O consultor de negócios ao lado da gerente comercial, Mônica Rodriguez. Créditos: Divulgação

Após o período dedicado à livraria, Thiago começou a atuar na área de licitação e foi durante esse tempo que conheceu muitas pessoas devido as diversas viagens que fazia para conduzir as tratativas com as prefeituras. Em paralelo, ele se formou em Turismo com ênfase em Hotelaria e por causa dessa formação foi convidado para dar aulas em Ouro Fino, cidade de Minas Gerais. Lecionou na Universidade por 4 semestres enquanto também atuava na área de vendas voltada ao ramo do turismo. O pouso-alegrense também tinha especialização em Marketing Digital que o impulsionou a atuar nessa área profissional durante 1 ano e depois dessa experiência, ele retornou ao ramo do turismo e trabalhou por 10 anos em uma agência de viagens.

Thiago Duarte atua como consultor de negócios na Embracon há 3 anos, mas ele já possui 20 anos de experiência com vendas. Créditos: Divulgação

Devido à pandemia da Covid-19, todas as áreas que envolviam o turismo foram atingidas devido à necessidade do isolamento social. Thiago precisou deixar a agência de viagens e foi convidado para trabalhar na Embracon. Para ele, ingressar na empresa de consórcios foi uma abertura de portas muito grande, principalmente para expansão de conhecimento. Além de todo o respaldo técnico e conceitual oferecido pela empresa para os funcionários através de cursos e mentorias, o pouso-alegrense também decidiu cursar Economia para se aprofundar nos estudos e poder oferecer aos clientes uma experiência ainda mais positiva. A bagagem profissional dele somada a toda formação pela qual ele passou antes e durante esses 3 anos na Embracon foram essenciais para construção do consultor de negócios que ele se tornou.

Além da rica experiência, Thiago é graduado em Turismo, cursa Economia e está sempre se atualizando através dos cursos e mentorias oferecidos pela Embracon. Créditos: Divulgação

Fundada na cidade de São Paulo por dois empreendedores do interior paulista: Juarez Antônio da Silva (presidente comercial) e Guido Savian Jr. (presidente administrativo), a Embracon nasceu em 1988. Já em 1995, a empresa começou a sua expansão pelo interior paulista e chegou em cidades como Ribeirão Preto, Americana, Sumaré, Campinas e Jundiaí, devido ao enorme sucesso nas vendas de cotas. Após 3 anos, devido a algumas aquisições de carteiras, a Embracon iniciou o fortalecimento de sua presença em território nacional, em 2001 chegou ao Nordeste e em 2004 no Sul. Atualmente a empresa está presente em todo o Brasil, com mais de 3 mil colaboradores, mais de 600 parceiros de negócio e 90 filiais. Há 35 anos a Embracon ajuda brasileiros a realizarem seus sonhos ao mesmo tempo que se consolidou como referência quando o assunto é consórcio.

O consórcio é um sistema de compra parcelada e programada de um determinado bem ou serviço, como automóvel, moto, imóvel e até mesmo festas, viagens, estética, decoração, reforma e educação. Esse sistema de compra funciona através da reunião de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, promovido por uma administradora que atua por meio de autorização do Banco Central. Os consorciados que participam desses grupos fechados fazem contribuições mensais para arrecadarem o valor necessário para as contemplações que são as atribuições do crédito ao consorciado para a aquisição dos bem ou serviço escolhido. Todo mês, os consorciados que estão com o pagamento devidamente em dia, concorrem a sorteios para serem contemplados. Além dos sorteios, os consorciados podem ser contemplados através de lances. Quando se trata de consórcio, o lance se refere a um adiantamento das parcelas para que o consorciado possa adquirir o crédito contratado. O lance tem como vantagem o aumento das chances do consorciado ser contemplado, outro ponto relevante sobre o lance são as suas modalidades: lance livre, lance fixo, lance embutido e lance com recursos do FGTS, vale ressaltar que a última modalidade fica restrita a bens imóveis.

O consórcio se destaca em comparação a outras opções de crédito que existem no mercado, como as parcelas são definidas conforme as possibilidades de cada cliente, ele se torna mais barato pelo fato de não ter juros e não ter exigência de entrada, também fazem com que esse sistema de compra seja o favorito por quem busca a aquisição de um bem ou serviço. Também existem muitas dúvidas sobre qual é melhor método para comprar um imóvel, o consórcio ou financiamento? Existem vários fatores que comprovam que consórcio é mais vantajoso que o financiamento, a principal é a não incidência de juros, que fazem com que as mensalidades de um consórcio possam ser até 10 vezes mais baratas que as parcelas de financiamento. Em determinadas situações, o total pago em um consórcio chega a ser metade do valor de financiamento bancário. Outra vantagem que faz com que o consórcio se sobressaia em comparação ao financiamento, é a entrada, que não é uma exigência na contratação de consórcio, mas na maioria dos financiamentos é preciso adiantar aproximadamente 20% do valor do imóvel que pretende ser adquirido. Além dessas vantagens, o consórcio também é visto como um tipo de investimento uma vez que funciona como uma “poupança forçada” que tem como objetivo a aquisição de um bem ou serviço, outro fator que corrobora para essa visão é o fato que a carta de crédito possui poder de compra à vista, o que faz com que haja a possibilidade de negociação facilitada.

Thiago, que é consultor de negócios da Embracon, relata algumas experiências que já vivenciou com os seus clientes que o procuraram para usar o consórcio como um investimento. “Tenho clientes que só estão pagando o consórcio, eu tenho clientes que estão pagando o consórcio e ofertando lances para contemplar porque eles precisam aumentar o patrimônio deles. Também tenho clientes com imóvel e está fazendo outra carta para construir outra casa e ter uma renda, com aluguel dessa nova casa fazer um novo consórcio. Em 30 anos de financiamento é possível construir duas ou três casas com o consórcio e viver de renda. Então, muitos pensam nessa aposentadoria imobiliária, que seria você fazer os imóveis para ter uma renda no futuro”.

Seja para investir em um futuro mais seguro ou para tornar um sonho realidade, a verdade é que milhares de brasileiros contam com o consórcio para alcançar seus objetivos, isso é o que aponta os dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, só no primeiro semestre de 2023 mais de 800 mil contemplações aconteceram e os créditos concedidos aos consorciados contemplados alcançaram R$ 39,98 bilhões. Outra informação importante levantada por pesquisas realizadas pela entidade mostra que no período descrito anteriormente, o Sistema de Consórcios somou 1,99 milhão de vendas de novas cotas, o que marca mais um recorde nos mais de 60 anos da modalidade de compra.