Conselho Federal de Medicina regulamenta execução de mutirões de cirurgia

CFM estabelece 5 normas para a prática

Com a publicação da resolução nº 2.371/2023, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), ficou regulamentado as normas que deve seguir para a realização dos mutirões de cirurgias, que possuem a finalidade de atender o maior número de pessoas que necessitam passar por determinado tipo de procedimento. A Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH) promove todos os anos um mutirão destinado aos pacientes que ainda aguardam atendimento na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), já cumprindo todas as exigências determinadas por essa resolução do CFM e operando gratuitamente cerca de 100 pessoas.

Sendo assim, de acordo com a norma do CFM para a realização dos mutirões de cirurgia, é necessário a existência de um coordenador técnico no mutirão, registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) de todos os participantes, contato com o CRM do local onde as operações serão realizadas, infraestrutura adequada e avaliação pré e pós cirurgia.