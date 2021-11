Consciência Negra: Cinco mulheres que promovem a diversidade se destacam no mercado de trabalho

No mês da consciência negra conheça cinco mulheres que fazem a diferença na sociedade e no mundo dos negócios

É preciso debater sobre transformações sociais e promover a igualdade dentro de um país tão desigual, onde lutar é um ato de coragem. Mas é importante ressaltar que existem nomes que fazem a diferença e promovem mudanças dentro da sociedade.

São vozes femininas que se tornaram protagonistas e se destacam dentro do mundo dos negócios, inspirando tantas outras mulheres.

Valentina Saluz é diretora da Nexxt PR. Valentina batalha por espaços iguais para pessoas de todas as raças entre as posições de destaque na mídia. Como mulher negra, transgênero e nordestina, ela tem sido responsável por uma grande transformação no setor e uma grande inspiração para sua comunidade. Sua história já foi contada no programa Profissão Reporter. Seu próximo projeto é um livro pela editora Buzz.

Valentina Saluz é diretora da Nexxt PR

Zica nasceu em uma comunidade carioca e começou a trabalhar aos 9 anos de idade. Ela usava black power mas seus patrões não aprovavam seu visual e com isso ela passou a alisar seus cabelos. Insatisfeita, fez cursos para entender seus fios e se tornou um dos maiores nomes da área de cosméticos do Brasil. O empreendimento deu certo e hoje ela conta com uma série de lojas no Brasil e também nos Estados Unidos. Já esteve nas páginas da Forbes como uma das mulheres mais poderosas do país.

Empreendedora Zica

Outro nome de grande importância é Maria Claudia Martins, que é psicóloga. Ela é a CEO do grupo Imediatta, empresa do setor de RH no Brasil, com sede em Curitiba. Possui mais de 25 anos de experiência na área, Maria Claudia Martins é uma importante personalidade na transformação da relação entre funcionários e empresas no país. Ela defende um trabalho mais humanizado promovendo a inclusão e a diversidade.

Maria Claudia Martins, psicóloga e CEO do grupo Imediatta

A psicóloga Maitê Lourenço é a criadora do Black Rocks, que consiste num laboratório de inovação como foco na aceleração de negócios e pessoas e com desenvolvimento de lideranças. Para compor o grupo de colaboradores, escolheu profissionais com tanta ou mais qualificação técnica que empresários de grandes aceleradoras, mas pouco vistos por causa da cor da pele.

A psicóloga Maitê Lourenço

Ana Fontes é pós-graduada em marketing e relações exteriores. Em sua declaração, ela conta que: “Um dos meus superiores chegou a elogiar meu currículo, mas disse que não iria me promover, porque eu era mulher”. Ela não desistiu e foi atrás de seu sonho! Ela criou o “Rede Mulher empreendedora. A plataforma para compartilhar conteúdo e divulgar empresas de mulheres tornou-se a maior rede focada em empreendedorismo feminino no Brasil e já ajudou mais de 270 mil empreendedoras de sucesso.

