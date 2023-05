Conheça Vicentini Gomez, multipremiado em Festivais de Cinema na Europa, América e Ásia

O ator e cineasta, que produziu o filme “Doutor Hipóteses” é reconhecido em todo mundo

Uma forte depressão e um raio de luz na garagem da produtora foi a inspiração para o ator e cineasta Vicentini Gomez reinventar-se e produzir ali, na garagem, o filme Doutor Hipóteses, ou Doctor Hypotheses, como ficou conhecido em todo o mundo.

Vicentini Gomez mostra o prêmio de Melhor Ator recebido do Rome International Movie Award

Num tempo futuro produziu no Estado do Tocantins e no Kart em São Paulo o documentário “Ayrton Meninices no coração do Brasil”, contando a infância do mega-piloto Ayrton Senna, dos 7 aos 17 anos.

“Simplesmente único”. A mais recente grande obra do gênero experimental “Doctor Hyphoteses” do aclamado cineasta Vicentini Gomez nos faz mergulhar totalmente em uma magnífica adaptação de Anton Tchekhov sobre “Os malefícios do Tabaco”. O resultado é excelente. Tão bom que está aqui em Berlim, finalista do festival FilmHaus. Meus mais sinceros parabéns.”, finaliza Jasper Lorenz, curador do festival Berlim Film Haus, na Alemanha.

Vicentini Gomez exibe prêmio internacional de melhor ator pelo filme Doutor Hipóteses

Juntos, Doutor Hipóteses e Ayrton Meninices no coração do Brasil conquistaram em 2021, 2022 e 2023 em festivais de 3 continentes: Europa, América e Ásia, um total de 95 prêmios, em diversas categorias.

Vicentini Gomez, individualmente amealhou 14 prêmios de melhor ator, 17 prêmios de melhor diretor, 9 prêmios de melhor roteirista e 7 prêmios de melhor diretor de fotografia em festivais nos Estados Unidos, Itália, Japão, Espanha, Venezuela, França, Chile, Brasil, Singapura, Irã, Alemanhã e Índia, com destaque para: Rome International Movie Awards , Indo Japan Independent Film Festival, OTB – Only the best film awards, Madrid Internacional Movie, NYC Independent film Festival, Milan Gold Awards, Accolade Global Film Competition, Florence Film Awards, Paris Film Awards, The South Film and Arts Academy Festival , BIMIFF – Brazil International Monthly Independent Film Festival e Cult Critic Awards, entre outros.

Vicentini Gomez mostra troféu do Festival Only The Best International Film Awards

Encerrada a etapa de festivais, os filmes, está em negociação com distribuidora para lançamento nas salas de cinema, que deverá acontecer no segundo semestre, combinando com a retomada da força da cultura cinematográfica brasileira, que este ano acentuadas pelas Leis, Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 – vão sacudir a produção de filmes no Brasil.