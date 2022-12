Conheça Thiago Porigatti, o promoter paulistano que faz sucesso na divulgação de eventos nas redes sociais  

Para quem quer estar sempre por dentro dos eventos mais badalados de São Paulo é indispensável ter o contato de Thiago Porigatti

Festas, shows e baladas são para muitas pessoas apenas um lazer, mas para Thiago Porigatti é trabalho sério. O rapaz de 29 anos é um dos maiores promoters das noites paulistanas. Com família de descendência italiana, o promotor de eventos nasceu e viveu a vida toda em São Paulo, o que o fez conhecer o que há de melhor quando assunto é se divertir na cidade.

Thiago Porigatti é um dos maiores promoter das noites paulistanas. Créditos: Reprodução/Arquivo Pessoal



Apesar de hoje ter uma carreira consolidada como promoter, na infância Porigatti sonhava em ser médico. O sonho do pequeno garoto quase se tornou realidade, pois ainda na época da escola ele decidiu focar nos estudos e após terminar o ensino médio chegou a passar no vestibular para medicina. Mas sentiu que aquele não era o futuro que ele queria, decidiu cursar administração, faculdade na qual é formado.

Antes de trabalhar como promotor de eventos, ele trabalhava na área artística como produtor de um MC. O paulista atuava na produção das músicas, clipes, shows e contratação. E foi nesse período que ele conseguiu fazer muitos contatos importantes que influenciam até hoje na sua atuação profissional.

Enquanto trabalhava como produtor, ele recebeu uma proposta para divulgar um evento da UOL, o CarnaUOL. O rapaz começou a divulgação sem muita pretensão, mas muitas pessoas o procuraram e foram ao evento por causa dele. E devido ao sucesso que gerou, ele enxergou uma oportunidade de seguir uma nova carreira.

A festa “ME CHAMA QUE EU VOU” é produzida por Thiago Porigatti em parceria com Kaíque Luiz. Créditos: Divulgação



E por causa do início promissor, o paulista nunca trabalhou em agência, sempre fez seus acordos diretamente com os donos de eventos. Hoje os seus números impressionam, além dos quase 60 mil seguidores no Instagram, ele tem mais de 20 grupos no WhatsApp com alcance acima de 30 mil pessoas que abrange o Brasil inteiro. Não por acaso, ele divulga os eventos mais bombados e sofisticados de São Paulo. É caso da Arena XP, do club Sutton, do bar Tulum, do Vitrinni e do Santo Cupido.

Mesmo com a badalação da sua profissão, o promotor de eventos tem uma rotina bem simples. Acorda por volta das 9 da manhã, faz sua corrida matinal, vai para academia, realiza sua leitura diária e depois começa a trabalhar. Sempre atento ao celular, já que o aparelho é sua ferramenta de trabalho.

Thiago Porigatti no Santo Cupido, um dos bares divulgados pelo promotor de eventos. Créditos: Reprodução/Arquivo Pessoal



O sucesso de Porigatti se deve aos seus diferenciais, a educação e solicitude do rapaz chamam a atenção de quem busca um atendimento de qualidade. Além disso, existem os descontos, as listas vips e as cortesias. É o caso da parceria dele com Carolina Costa, na qual ele oferece descontos para seus clientes em diversos procedimento estéticos realizado por ela.

Atualmente o promoter produz junto de Kaíque Luiz a festa “ME CHAMA QUE EU VOU”, o evento que acontece em São Paulo no dia 16 de dezembro, contará com os shows de Teto, Livinho e Kevin o Chris. E em clima de copa ele segue com as divulgações da Arena Brasileira e Arena Verde Amarela. Para não perder nenhum evento siga @thiagoporigatt no Instagram.