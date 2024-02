Conheça Rosângela Kotviski, a rainha do WhatsApp Business

Corretora de imóveis mergulhou no app durante a pandemia e é referência no uso dentro do Brasil

Já imaginou usar o WhatsApp da melhor maneira para alavancar sua carreira profissional? Rosângela Kotviski sim! Em 2020, ela mergulhou no app durante a pandemia e se tornou referência no uso do WhatsApp Business no Brasil.

A corretora de imóveis natural de Santos/SP, mas que vive em Curitiba/PR, conta que trabalhava em uma escola de cursos para corretor de imóveis e sentia a necessidade de trabalhar home office e se aproximar mais do cliente, além de buscar um novo caminho na profissão. Foi aí que viu uma oportunidade com a pandemia e buscou um método que conseguisse atender o cliente, bater metas e ganhar mais.

“Eu comecei a descobrir como eu poderia utilizar ferramentas para estar mais próximo do meu cliente, para humanizar ele e ter sucesso nas vendas. Então eu conheci o WhatsApp, ele começou em 2018, em 2020 eu comecei a ver a ferramenta, me interessei, comecei a estudar, a pesquisar como é que funcionava, qual que era a diferença, migrei o meu celular do Messenger para o WhatsApp Business e comecei a utilizar em casa na pandemia me relacionando com os clientes. E eu vi que ele tinha ferramentas totalmente diferentes do WhatsApp que eu já usava, então eu comecei a usar catálogo, etiquetas, fazer transmissões, usar o status como se eu estivesse usando stories do Instagram. Eu fui aperfeiçoando e criando um método e hoje esse método é o que eu ensino para corretores de imóveis terem sucesso nas vendas, humanizando o atendimento”, conta Rosângela.

Em 2021, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo a convidou para uma live para ensinar detalhes do uso do WhatsApp Business e o caminho para se tornar referência no assinto foi se pavimentando. “Hoje eu estou há 17 anos no mercado imobiliário. Eu comecei a divulgar esse método em 15 de março de 2020 e agora eu sou considerada no mercado imobiliário especialista em WhatsApp Business. Não tem nenhum concorrente igual a mim da forma como eu levo os treinamentos e como eu ensino a utilizar o WhatsApp. Hoje eu uso isso no nicho de corretores, porque eu não quis abrir muito nicho para que não ficasse muito fora. Eu também estudei que é importante que a gente tenha um nicho e que a gente foque somente nele”, detalha.

Rosângela revela ainda que o aplicativo permite que ela tenha mais formas de se comunicar com os clientes, com etiquetas, transmissões para até 256 pessoas e colocando informações no status sobre o que eu estou fazendo, meus treinamentos. “São ferramentas estratégicas dentro do WhatsApp que a gente consegue usar para ter mais contato com o cliente. Consigo usar catálogo, que eu posso colocar os meus produtos, as pessoas têm acesso. E também consigo usar o catálogo colocando em grupos, as etiquetas me comunicando em transmissão, mas que eles não percebam, usando o status. E assim, o perfil comercial do WhatsApp é muito mais bacana, ele parece um cartão de visita que a gente utilizaria antigamente. Hoje o cliente, ele olhando o teu WhatsApp, se você tiver o business, ele consegue ter todas as informações tuas, e-mail, saber o que você faz, como se fosse uma biografia sua no Instagram, ele é ali no status do WhatsApp”, explica a especialista.

Como referência no assunto, Rosângela Kotviski tem ministrados cursos sempre concorridos. Para aqueles que desejam se aventurar no mundo do WhatsApp Business, ela faz um alerta bem-humorado: “Primeiro é fazer o backup. Se não faz o backup, vai perder toda a vida dele, todas conversas, mensagens, fotos, arquivos”, diz.

Para Rosângela, as redes sociais são uma forma do profissional se posicionar, criar autoridade, mas ele deve entender, saber usar as redes sociais, compreender as formas, métricas, lógica e, principalmente, se relacionar para criar autoridade, humanização, atendimento para que a venda seja uma consequência. Ela acrescenta que, no mundo atual, o uso de aplicativos e redes sociais são uma realidade que deverá seguir ligada à atuação profissional também no futuro.

“A tendência, sim, em 2024, é que as redes sociais sejam usadas cada vez mais, com a ajuda da inteligência artificial. Várias coisas estão mudando e eu sempre falo no mercado imobiliário, se a própria Ferrari mudou o seu carro hoje, pesquisando o seu carro. Por que o mercado imobiliário não mudaria ensinando os corretores a usar suas redes sociais para se promover e consequentemente vender?”, pontua.