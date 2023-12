Conheça os vencedores do Prêmio Band Inspira Rio 2023 Ney Matogrosso foi o grande homenageado da noite

A Band e a BandNews FM Rio de Janeiro anunciaram na noite dessa quarta-feira (6) os vencedores do Prêmio Band Inspira Rio 2023

Em sua 4ª edição, o evento atua diretamente na valorização e reconhecimento de pessoas, projetos e empresas que se destacaram ao longo do ano. A cerimônia, realizada no teatro do Copacabana Palace, na capital fluminense, foi comandada pelos jornalistas Cynthia Martins e Rodolfo Schneider e teve o cantor e compositor Ney Matogrosso como o grande homenageado.

Na abertura, os convidados puderam acompanhar uma apresentação da atriz Soraya Ravenle interpretando canções do artista. Buchecha, Xande de Pilares e Natascha Falcão, revelação do Grammy Latino, também soltaram a voz no palco.

A escolha dos nomes foi feita pela equipe de conteúdo do canal. Os ganhadores foram eleitos por voto popular no site oficial e pelo júri técnico. Os melhores momentos vão ao ar na Band Rio no próximo sábado (9) a partir das 16h.

Conheça os vencedores:

Inspiração do ano: Ney Matogrosso

Atuação Social Favela: NEEM

Cultura: Carlos Vergara

Destaque nas redes: Matheus Costa

Empreendedorismo: Paulo Pacheco

Esporte: Rebeca Andrade

Gastronomia: João Diamante

Liderança Empresarial: Vander Giordano

Moda: Az Marias

Música: Xande de Pilares

Sustentabilidade: Instituto Onda Azul