Conheça o tratamento preferido por médicos para combater a Asma

Segundo o levantamento, realizado no Brasil e outros países, 75% dos especialistas confiam e optam pelo uso contínuo da associação de Corticoide Inalatório e Beta Agonista de Longa Duração em doses fixas para controle da Asma Moderada e Grave

Um estudo recente, publicado por renomados investigadores internacionais e a GSK, reuniu as percepções e ideias sobre o manejo da Asma no mundo real. Intitulado “As Perspectivas dos Pacientes e Médicos sobre o Impacto e o Manejo da Asma (APPaRENT 2)”, o estudo contou com 1.650 pacientes com Asma e 1.080 médicos, sendo que 28% são especialistas da área respiratória, e foi realizada no Brasil, México, Argentina, França e Itália.

Segundo os dados apurados, até 71% dos médicos preferem o tratamento com uso contínuo e regular das doses com corticoide inalatório e broncodilatoador de longa ação, com ou sem o spray de resgate conforme necessário, para pacientes com Asma Moderada e Grave. Além da predileção, 75% dos pneumologistas entrevistados indicam que esse tipo de tratamento é o mais frequente.

O estudo ainda apontou que 44% dos médicos priorizam o controle dos sintomas como a meta de tratamento mais importante e em seguida a redução das crises (33%) para seus pacientes com Asma. Ou seja, apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada, mas o paciente precisa compreender que um desfecho satisfatório depende de engajamento e tratamento medicamentoso contínuo, não apenas naqueles momentos em que os sintomas se intensificam ou durante as crises que exigem atendimento médico hospitalar de emergência.

Outra constatação importante: 85% dos pacientes que receberam prescrição conforme a estratégia MART (Regime de Manutenção e Alívio), também receberam indicação de um spray inalatório em separado, conforme necessária à situação para alívio de sintomas. Importante ressaltar que a estratégia MART prevê a manutenção e o resgate com o mesmo dispositivo usado na manutenção e não o spray.

Para 67% dos pacientes prescritos conforme a estratégia MART que receberam prescrição de cápsulas para inalação de conteúdo e spray inalatório separado (conforme necessário, o fornecimento desta forma de resgate se deu a pedido dos pacientes. Isso sugere que o nível de controle da Asma proporcionado apenas pelo regime de tratamento MART pode não ser aplicável e com resultados questionáveis no mundo real, levando os pacientes a solicitarem um aliviador de sintomas separadamente.

Evelyn Lazaridis, diretora médica da GSK Brasil



“Há poucos estudos que pesquisam pacientes e médicos para entender as práticas clínicas adequadas ao mundo real e quais as formas de tratamento preferidas para pacientes com Asma e médicos”, diz a diretora médica da GSK Brasil, Evelyn Lazaridis. “Estes resultados encorajadores, demonstrando a preferência pelo regime de uso contínuo, com ou sem um inalador de resgate, podem proporcionar um benefício necessário para os pacientes e ajudá-los a obter um melhor controle da Asma.”

Este estudo faz parte do compromisso contínuo da GSK em orientar os médicos e garantir que os pacientes se beneficiem a partir de novas evidências que os ajudam a obter um melhor controle da Asma.