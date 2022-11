Conheça o primeiro saco para lixo zero plástico no Brasil

O produto da Embailxo não possui a presença de polietileno ou polipropileno em sua fórmula e ainda são compostáveis

Os sacos plásticos ao longo do tempo se tornaram de grande utilidade para a rotina do brasileiro. Eles podem ser usados para o transporte de objetos e até mesmo para o descarte de lixo. Seja qual for sua utilidade, o consumo exagerado do utensílio acaba transformando-os em grandes vilões do meio ambiente.

Para a fabricação desses objetos, são necessárias matérias-primas como o polietileno, substância advinda do petróleo. Dessa forma, eles podem demorar mais de 200 anos para se decompor. Além disso, o processo de decomposição acaba liberando gás carbônico, um dos maiores causadores do efeito estufa.

Rafael Costa, diretor de operações da Embalixo

Com a pauta de sustentabilidade em alta, é perceptível um aumento na conscientização da população. Por esse motivo, as empresas buscam por alternativas mais sustentáveis para oferecer a seus clientes, um exemplo disso é a Embalixo, empresa responsável por criar o primeiro saco para lixo zero plástico do Brasil.

O lançamento é fabricado a partir de materiais renováveis e é o único do mercado. “Embalixo Zero Plástico é o primeiro saco para lixo que não possui plástico em sua composição. Ele é compostável e biodegradável, por isso se degrada no meio ambiente e vira adubo, não gerando microplástico”, explica Rafael Costa, diretor de operações da marca.

Saco de lixo zero plástico do mercado

Além das vantagens do novo produto citadas por Costa, o saco apresenta maior facilidade para se decompor, levando no máximo 180 dias. Após isso, ele é transformado em material orgânico. O saco também não possui data de validade, podendo ser armazenado por tempo indeterminado. Por meio dos laudos laboratoriais elaborados pela Mérieux NutriSciences, o Embalixo Zero Plástico é certificado como produto com características biodegradáveis, “Sem similar, o produto está há dois meses no mercado nacional”, finaliza o diretor.