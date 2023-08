Conheça o novo destino de luxo no Nordeste que tem ganhado o coração dos turistas

O Hotel Boutique & SPA Ponta de Inhambupe by Slaviero Hotéis e a Pousada Aldeola by Slaviero Hotéis são opções de hospedagem na praia de Baixio

Belezas naturais, hospitalidade e muita cultuta. Essas são apenas algumas das vantagens do destino paradisíaco na Bahia: Praia de Baixio. Baixio faz parte do município de Esplanada, está localizada no litoral norte da Bahia, a 130km de Salvador (BA) e 180km de Aracaju (SE).

De tirar o fôlego: Praia de Baixio tem surpreendido até os mais exigentes turistas

A vila de pescadores, ainda pouco conhecida, reserva paisagens escondidas de encher os olhos em uma vasta área preservada composta por lagoas, rios, nascentes e dunas, além da praia que se estende por 14 quilômetros. Entre os principais passeios, estão trilhas que levam às três lagoas – Azul, Verde e da Panela, com águas tranquilas que podem ser utilizadas para a prática de caiaque. Com o suporte da empresa Baixio Turismo, a região está preparada para receber e orientar os visitantes que queiram desfrutar de seus atrativos.

Um dos maiores diferenciais do Ponta de Inhambupe é a proximidade com o mar, o que proporciona uma bela vista aos hóspedes

É neste destino paradisíaco que está localizada uma das hospedagens mais procuradas para aproveitar o melhor que a Bahia pode oferecer: o Hotel Boutique & SPA Ponta de Inhambupe, com a assinatura da Slaviero Hotéis.

Conheça o Hotel Boutique & SPA Ponta de Inhambupe, opção de hospedagem na região que oferece conforto e interação com a natureza

À beira-mar, ele possui 26 apartamentos e três suítes, divididos em oito categorias e distribuídos por quatro alas, todos com vista para o mar, piscina ou jardim. Anexo ao hotel, é possível hospedar-se também em residências situadas na orla da praia, cada uma com dois andares, quatro suítes para até 8 pessoas, cozinha completa, piscina privativa, churrasqueira e área gastronômica, além de acomodação para funcionários.

“Baixio é um destino certeiro para quem busca uma conexão entre o luxo e o rústico. As belezas naturais são muitas e, em conjunto com a infraestrutura que oferecemos, tem atraído muitos turistas”, conta Eduardo Campos, CEO da Slaviero Hotéis.

O hotel tem ampla área de lazer com piscinas, spa completo, serviços de praia, quadras de beach tennis, alta cozinha com o Cambuí Gastronomia – que apresenta nuances dos sabores regionais por meio da sua culinária contemporânea – e o Coco’s Bar, perfeito para relaxar e se divertir enquanto contempla a exuberância do mar à sua frente.

As peças de decoração são confeccionadas por artesãos da região, como forma de valorizar e apoiar a cultura baiana, além de promover a sustentabilidade. A referência ao coco também está presente nos amenities (itens para banho) veganos e no welcome drink personalizado oferecido aos hóspedes.

Outra alternativa para se hospedar em Baixio é a Pousada Aldeola by Slaviero Hotéis. Ideal para quem busca sossego, foi recentemente renovada com inspiração na arquitetura das praias mediterrâneas.

Os apartamentos do empreendimento têm opções que acomodam de duas a seis pessoas, perfeito para famílias ou grupos de amigos. Eles possuem vista para o jardim ou para o mar, divididos entre quartos térreos e em pisos superiores.

Além da piscina de frente para a praia, outro atrativo é a gastronomia. No restaurante da pousada, o Beija-Flor, é possível provar delícias regionais, como a moqueca, especialidade da casa.

Ambas hospedagens incluem café da manhã, estacionamento e três atividades na região: a Trilha da Lagoa, Caminhada Ecológica e Passeio de Bike. Os pets são bem-vindos; cada apartamento pode receber um cão ou gato de até 10kg e conforme definições específicas estipuladas pelas unidades.