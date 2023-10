Conheça o novo Aeroporto de Campina Grande: Aena afirma que o empreendimento terá o dobro da capacidade operacional

Além da ampliação da capacidade, intervenções foram feitas na pista para tornar pousos e decolagens mais seguros

A reforma proporcionou um aumento na malha aérea, na maior expansão da história da região. Totalmente renovado, o terminal teve sua capacidade operacional ampliada para atender até 250 mil passageiros por ano – o dobro da capacidade operacional.

O aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, agora está pronto pra atender 250 mil passageiros por ano

Para oferecer uma experiência de viagem completa aos passageiros, a Aena entregou recentemente as obras do Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande.

Toda a reforma foi feita com compromisso ambiental e em junho o aeroporto foi premiado no programa de sustentabilidade da Anac

Os usuários agora encontram espaços mais amplos e funcionais, seguindo os padrões da concessionária de conforto, segurança e modernidade, contribuindo com o crescimento econômico e turístico de um dos principais polos culturais do Nordeste. Depois de Maceió e Juazeiro do Norte, este é o terceiro equipamento inaugurado pela Aena.

O estacionamento também recebeu melhorias com mais vagas e segurança

Agora, o terminal campinense tem a capacidade de atender 250 mil passageiros por ano. As intervenções nas áreas de embarque e desembarque contribuíram para esse crescimento. Com 400m², sala de embarque ganhou um novo canal de inspeção por raio-x, mais amplo e confortável. Já o desembarque dispõe de 333,45m² e tem como principais novidades uma moderna esteira para a rápida restituição de bagagens, e novos sistemas de climatização e de combate a incêndio.

“A conclusão das obras de ampliação do aeroporto é motivo de muito orgulho não só para quem se dedicou e trabalhou duro diariamente, mas também para toda população. Temos agora espaços mais modernos e com novas funcionalidades para os usuários. Toda a experiência de viagem teve um ganho significativo, desde a chegada do passageiro ao terminal, até o trajeto de acesso às aeronaves. Os passageiros estão tendo mais conforto e opções de serviços”, destacou Luciano Rodrigues, diretor do aeroporto.

Mais acessibilidade e conforto

A fachada do aeroporto também passou por reformas, chamando a atenção de quem chega. Com 800m² a mais de área, o terminal de passageiros foi climatizado e ganhou uma fachada de vidro. O enorme painel de Ariano Suassuna agora se encontra dentro do prédio, embelezando o terminal e mais preservado, protegido das intempéries.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o estacionamento também recebeu melhorias, com mais vagas e segurança. Já o meio-fio passou a ficar disponível para embarque e desembarque do público, facilitando o fluxo de chegada.

Novos serviços

Além da reforma na infraestrutura, os serviços oferecidos no Aeroporto de Campina Grande receberam melhorias. Toda a área comercial foi readequada, com uma maior variedade de lojas, cafés e restaurantes distribuídos no terminal. A oferta de atendimento aos clientes também foi aumentada. A área de check-in ganhou um número maior de balcões, esteiras de bagagem e escritórios para as companhias aéreas.

Expansão da malha aérea

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reforma proporcionou a Campina Grande um aumento na malha aérea, a maior expansão da história da região. O terminal agora oferece rotas estratégicas, com voos para vários destinos diretos, como Salvador, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Cada um dos destinos proporciona grande conectividade para atender a demanda dos clientes e incentivar o turismo na cidade paraibana. Além disso, o novo pátio de aeronaves se soma ao existente, elevando o patamar do aeroporto.

Pista

Uma série de melhorias foi feita na pista do aeroporto, tornando os procedimentos de pouso e decolagem mais seguros e adequados às normas vigentes. Na pista de taxiamento, com o objetivo de auxiliar melhor as manobras dos pilotos, foram implementadas novas sinalizações, tanto vertical, quanto horizontal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, também foram instaladas RESAs (Áreas de Segurança de Fim de Pista) nas duas cabeceiras da pista. Por fim, a iluminação foi incrementada e o asfalto foi revitalizado.

Compromisso ambiental

Desde o primeiro momento das obras, a redução dos impactos ambientais foi prioridade para a Aena, com estações de tratamento de água, de esgoto e central de resíduos sólidos. A melhora do uso das fontes de energia também esteve em pauta. A gestão voltada para o desenvolvimento sustentável já vem colhendo frutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em junho deste ano, o Aeroporto de Campina Grande foi premiado no programa de sustentabilidade da Anac. A iniciativa Aeroportos Sustentáveis avaliou ações voltadas à redução dos impactos ambientais das operações aeroportuárias nacionais.