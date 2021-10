Conheça o jogador que está ganhando visibilidade no futebol e passando à frente até de Neymar

Grande parte das estrelas do futebol tem uma coisa em comum: a simplicidade. São sempre jovens que começam cedo no esporte e ganham as quadras, assim como o coração da torcida. Esse é o caso de Raphinha, ou Raphael Dias Belloli, de 24 anos.

O jogador tem apenas 24 anos e é natural de Porto Alegre-RS

O jovem atleta começou a atuar na área em 2015, quando entrou para o elenco principal do Avaí. Apesar de ter sido contratado, Raphinha não fez a estreia profissional naquele time e acabou sendo vendido por $600 mil euros para o time português Vitória de Guimarães. Ele começou a jogar pelo time em 2016 e no ano seguinte ganhou um prêmio como Revelação do Ano no esporte.

Depois do sucesso que Raphinha fez no time, ele foi vendido por $6,5 milhões de euros para o Sporting CP, onde ficou por cinco temporadas. Em seguida, ele foi transferido para o Renner, da França, e depois passou para o Leeds United, onde foi o camisa 10.

No Brasil, a história do atleta vingou em 2021, quando foi convocado pela primeira para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022. Ele foi escalado para um jogo em outubro e marcou dois gols contra o Uruguai.

Especialistas no mercado do futebol já começam a prever uma valorização de Raphinha, superando até Neymar

“Vai ser difícil essa noite passar, vai ser difícil esquecer essa noite, não precisava acabar nunca. Vou voltar para lá focado naquilo que me fez chegar aqui, o bom trabalho no Leeds, vou fazer meu trabalho bem feito para voltar outras vezes”, disse o jovem em entrevista.



Raphinha ganhou a atenção não apenas da seleção brasileira, como também dos fãs de futebol do mundo inteiro

Como de costume, os atletas convocados pela primeira vez passam por um trote durante o almoço dos jogadores, momento em que precisam cantar uma música ou até dançar. Raphinha escolheu o samba ‘300 anos’ do Grupo Bom Gosto. “Parece que eu sou Zumbi dos Palmares quando sambo. O príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil dou eu”, diz a música, o que mostra o orgulho do atleta pela sua origem.

Mesmo representando a Seleção Brasileira, Raphinha segue contratado de Leeds United

Raphinha ganhou a atenção não apenas da seleção brasileira, como também dos fãs de futebol do mundo inteiro. O que mais chama atenção do público e faz com que o atleta comece a ser mais citado que o próprio Neymar, é a alegria e simplicidade que ele emana aos torcedores.