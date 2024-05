Conheça Mondepars: a marca exclusiva de Sasha Meneghel

O dia 23 de maio marca uma data importante na vida da estilista, modelo e empresária, Sasha Meneghel; na manhã desta quinta-feira, Sasha lançou a sua tão aguardada marca exclusiva de roupas: a Mondepars. Com o nome inspirado na fusão do francês “monde” (mundo) com o latim “pars” (fazer parte), a marca simboliza a busca de Sasha por entender qual o nosso papel no mundo e como podemos impactá-lo de forma positiva.

Sasha lança sua marca exclusiva de roupas

“Eu vou estrear a minha marca Mondepars com um desfile [que acontecerá em junho] e o nome Mondepars é um nome inventado. Monde vem de francês, mundo, e par, em latim, vem de fazer parte. Então, basicamente, a gente entende que a gente faz parte do mundo e entra nesse lugar de ser consciente e entender o nosso lugar e o nosso impacto no mundo”, diz Sasha Meneghel.

A Revista Vogue anunciou o lançamento da marca da estilista

A paixão por moda sempre esteve presente na vida de Sasha, como revelou a estilista em entrevista à Revista Vogue, gravada em seu ateliê. Sasha afirmou que desde cedo já era fascinada pelo universo fashion e, aos 18 anos, decidiu se dedicar à realização desse sonho. A filha da apresentadora Xuxa decidiu trilhar um caminho diferente da mãe, se mudou para Nova York e estudou moda na Parsons The New School, onde aprofundou seus conhecimentos para mergulhar na tão disputada indústria da moda.

A logo bordada em jeans exclusivo

Para a estilista, a sustentabilidade e a responsabilidade social são valores que se tornaram pilares da Mondepars. A marca se destaca por suas peças clássicas reinterpretadas com um toque de streetwear e funcionalidade. A alfaiataria é um dos pontos fortes da coleção, com peças versáteis que podem ser usadas de diferentes maneiras.

: Mondepars é a marca de roupas lançada por Sasha Meneghel

“60% da nossa coleção não é direcionada a nenhum gênero específico, então as nossas alfaiatarias são uma dessas peças, tem bastante calça que a gente explora isso também. A gente flerta um pouco com streetwear, mas a gente foca muito em peças clássicas que, enfim, eu acho que daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, ainda vai estar no seu guarda-roupa como algo muito atual e contemporâneo”, afirma Sasha.

Segundo a estilista, a marca apresenta uma filosofia de vida que se traduz em peças atemporais, elegantes e versáteis, criadas com responsabilidade social e ambiental. Ela destaca a importância de cada etapa do processo, desde a pesquisa e desenvolvimento até a escolha dos fornecedores e a produção das peças, processos que faz questão de participar.

“É fazer tudo com muito tempo para ter espaço para errar e aprender com os nossos erros e com esses processos. Eu sou apaixonada pelos processos de criação. Eu gosto muito de ir até a fábrica, conhecer as pessoas que ficam por trás da roupa que chega até mim”, conta Sasha.

A Mondepars promete ser uma marca inovadora e consciente, que oferece aos seus clientes peças atemporais e elegantes, com um toque de personalidade. A marca representa a realização de um sonho para Sasha Meneghel e, deve conquistar o coração de muitos fashionistas.

