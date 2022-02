Danilo Bravo, o médico e amigo da BBB Naiara Azevedo

Além de Naiara Azevedo, Danilo também cuida dos procedimentos estéticos do ator e apresentador Tiago Abravanel

A cantora sertaneja e sister do BBB 22, Naiara Azevedo construiu uma super amizade com o cirurgião Danilo Bravo, ambos conterrâneos do Paraná. Ele é responsável por procedimentos estéticos de famosos e é reconhecido por ‘realçar a beleza dos seus pacientes’.

Além de Naiara Azevedo, Danilo também cuida dos procedimentos estéticos do ator e apresentador Tiago Abravanel.

”Conheço a Naiara desde 2018. A nossa amizade começou com um amigo em comum, o Rodolpho, que era maquiador e fashion designer da Naiara. Ele que nos apresentou e me indicou para cuidar da beleza dela”, conta ele.

O primeiro encontro dos dois foi em São Paulo, logo depois disso a cantora começou a demonstrar o quanto ela tinha gostado e se identificado com ele.

Para Danilo Bravo, o momento mais especial com Naiara foi quando ela confiou nele como profissional e deixou os cuidados de beleza em suas mãos.

”A partir daí demos continuidade aos tratamentos e com isso fomos ficando cada dia mais próximos e amigos. Hoje sou médico e amigo de Naiara Azevedo”, declara.

