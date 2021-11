Conheça João Vitor, o Padrinho, que se tornou milionário com técnicas de tântrica

O jovem empresário encontrou no prazer não somente uma renda, mas uma forma das mulheres se reconhecerem como as deusas que são

Com mais de 150 mil seguidores no Instagram João Vitor Heringer, o Padrinho, é um sucesso na internet ensinando diversas técnicas sobre tântrica. Mas por que um jovem de 25 anos se interessaria tanto sobre o assunto? “[O Tantra] traz um poder real para todos que o escolhem e filtra naturalmente muito bem pelas boas — ou más — intenções de cada um. Independente de gênero, idade, estado civil e preferência íntima, ampliar os parâmetros de prazer e merecimento na vida de todos é algo que o Tantra faz de um jeito único, poderoso e bem fácil”, explica.

Nascido em Volta Redonda/RJ, João foi criado pela sua mãe e sua avó e começou a trabalhar aos nove anos para ajudar sua família, trabalhando como vendedor, panfleteiro, lavador de carros, camelô, catador de latinhas e até ajudante de pedreiro. Aos 19 anos, cursou Massoterapia — onde conheceu o Tantra através de um livro — e passou a utilizar somente como agrado à vida pessoal, e reencontrou, após três anos, o Tantra, quando teve uma crise de pânico tida suspeita de infarto.

No Tantra, encontrou muito sentido em coisas que ouvia de sua avó: sobre tratar as mulheres da melhor forma possível. “O Tantra faz com que as mulheres se reconheçam como as deusas que são e que colham frutos reais disso na vida como um todo como: independência orgástica, mais ambição e também mais autoestima”, além de concluir que também muda a vida dos homens: “Faz com que os homens parem de sofrer pelo machismo que geralmente são criados com repressões e possam realmente escolher a vida de um homem mais leve, poderoso e amoroso”.

Com mais de 15 mil alunos em dois anos, o “Padrinho”, conta que esse apelido veio da tatuagem do Don Corleone no braço direito, que acabou pegando na época da faculdade, porque uma amiga na época engravidou e o convidou para ser Padrinho do seu primeiro filho. “#DICASDOPADRINHO” era uma brincadeira que fazia ainda como vendedor de cervejas, quando seu Instagram era pessoal e fazia stories comentando o padrão de convivência das pessoas com críticas bem humoradas e sugestões de melhoria.

Hoje, João tem quatro livros escritos, que podem ser adquiridos através do seu Instagram, e o curso “Efeito Fênix”, onde ensina a Teoria do Tantra com os Sagrados Masculino e Feminino, sobre os 7 Chakras, a Massagem, como atrair mais dinheiro com o Kaula Tantra, o Orgasmo Hipnótico que permite que a mente eleve os níveis de prazer do corpo e da Alma, além da parte do Magnetismo.

E não para por aí! João já tem mais três livros com nome, cor e proposta definida. Um falará sobre relacionamentos e como reacender a chama; outro sobre timidez, oralidade e vendas; e outro, sobre meditação e ansiedade. E deixa um recado para quem quer conhecer seu incrível trabalho: “Aos que sentem curiosidade e vontade de entender melhor essa vida inacreditável que o Tantra proporciona, saibam de um detalhe simples: se te assusta, te encanta ou te intriga é porque te convida. Aquilo que não é para nós, não chama a nossa atenção de forma alguma. Então, se você mesmo sem entender como, deseja essa vida nova… de certa forma, ou de todas as formas, você já a merece. Que todos sejam muito bem vindos, de coração!”, encerra.