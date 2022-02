Conheça e se impressione com as duas mansões milionárias de Camila Loures

Uma das residências custou quase R$7 milhões

Com tanto luxo e sucesso, Camila Loures saiu cedo da casa dos pais. Hoje, ela mora em Belo Horizonte-MG com o irmão e conta com três residências de luxo no país, além de vários carros de luxo. O Jornal de Brasília vai te mostrar um pouco desses imóveis para você conhecer a vida milionária da influenciadora, que começou a carreira publicando vídeos no YouTube e redes sociais.



Uma das casas de Camila foi comprada quando ela ainda morava com os pais no intuito de ser apenas uma “mansão de gravação”, gerando novos cenários para os vídeos da youtuber. Pouco tempo depois, ela foi acrescentando novas coisas a residência e acabou se mudando para lá com o irmão, onde moram até hoje. A influenciadora pagou R$6500 milhões pela casa na época da compra.

A “mansão do lago” foi adquirida pela própria Camila como um presente de aniversário para ela mesma



A luxuosa mansão de gravação está localizada no Bairro Pampulha, em Belo Horizonte, e conta com 13 mil metros quadrados, sendo 1500 metros quadrados de área construída. A residência tem quatro suítes, uma sala ampla com quatro ambientes e uma lareira central. O local conta também com quadra, academia, boate, cinema, piscina, bar molhado, sauna que dá acesso direto a piscina e hidromassagem.



As piscinas das suas mansões contam com um bar molhado e uma área para que a influenciadora possa fazer churrascos e jantares na área externa



Já a segunda casa é a “mansão do lago”, que Camila se presenteou de aniversário em 2021. A influenciadora contou que ela e o irmão sempre quiseram uma residência à beira do lado e por isso decidiu comprar. A mansão está localizada em um condomínio de luxo próximo a capital de Minas Gerais, cidade natal da jovem.



A influenciadora comprou recentemente uma mansão em São Paulo-SP e fica lá quando precisa resolver algum trabalho na capital paulista



Apesar do preço da casa não ter sido divulgado, sabe-se que foram milhões de reais na compra. A residência conta com uma arquitetura moderna, ambientes clean, cozinha espaçosa, cinco grandes suítes com vista para o lado, cinema, escritório, piscina com bar molhado e área de churrasco, além de dois decks, onde é possível estacionar lanchas e jet-skis.

O que antes era a “mansão de gravação”, virou a casa principal de Camila, onde ela recebe amigos e influenciadores, e mora com o irmão



Essas são as duas mansões de Camila em Minas Gerais, mas a influenciadora também garantiu um local especial para os pais, que é onde ela morava antes de se mudar para “mansão de gravação”. A influenciadora conta também com uma luxuosa casa em São Paulo, comprada recentemente para quando Loures precisa trabalhar na cidade.