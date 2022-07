TikTok limita recursos para idade e testa ferramenta de acordo com maturidade de cada um

Plataforma anuncia novas ferramentas para personalizar experiência

O TikTok acaba de anunciar novos recursos e tecnologias para ajudar o público a personalizar as preferências de visualização e continuar a ter uma experiência segura e divertida na plataforma.

Ferramenta vai permitir selecionar automaticamente vídeos com palavras ou hashtags que não querem ver nas páginas

Como a plataforma atinge várias gerações de usuários abrangendo desde adolescentes com mais de 13 anos de idade até pessoas mais velhas, viu a necessidade de limitar alguns recursos de acordo com a idade, capacitando a comunidade com controles de conteúdo e apoiando famílias com ferramentas de sincronização familiar.

Para os desenvolvedores, parte do que torna a experiência no TikTok única é a capacidade de descoberta de novos interesses, criadores e ideias. Por isso, o sistema de recomendação da página “Para Você” é desenhado tendo a segurança como um de seus princípios, uma vez que o conteúdo apresentado pode vir de um criador que alguém prefere não seguir ou um interesse que não compartilha.

Experiência segura e divertida na plataforma

Para dar mais poder aos usuários com maneiras de personalizar a experiência de visualização, o TikTok lança uma ferramenta que as pessoas podem usar para selecionar automaticamente vídeos com palavras ou hashtags que não querem ver nas páginas “Para Você” ou “Seguindo”, seja porque alguém acabou de terminar um projeto doméstico e não quer mais tutoriais Faça Você Mesmo ou se quer ver menos receitas de laticínios ou de carne enquanto se concentra em refeições à base de vegetais. Este recurso estará disponível nas próximas semanas.

Em 2021, a plataforma começou a testar maneiras de evitar a recomendação de conteúdos que podem ser bons como um único vídeo, mas potencialmente problemáticos se vistos repetidamente ou em blocos, tais como tópicos relacionados à dieta, condicionamento físico extremo, tristeza e outros tópicos de bem-estar. Também tem testado maneiras de reconhecer se o sistema pode inadvertidamente recomendar uma variedade mais restrita de conteúdo para uma pessoa.

Plataforma divulgou que trabalha para construir um sistema que organize conteúdo baseado na maturidade

Como resultado dos testes nos EUA, foi detectada a melhora da experiência de visualização para que a comunidade agora veja menos vídeos sobre esses tópicos de uma vez. Ainda há um trabalho a ser feito considerando as nuances envolvidas. Por exemplo, alguns tipos de conteúdo podem ter tanto temas encorajadores quanto tristes, como conteúdo de recuperação de distúrbios alimentares.

A plataforma divulgou ainda que trabalha para construir um novo sistema para organizar conteúdo baseado na maturidade temática de cada um. Nas próximas semanas, o TikTok começa a apresentar uma versão inicial para ajudar a evitar que conteúdo com temas manifestadamente maduros cheguem a públicos menores de 18 anos.

Quando um vídeo com temas complexos for detectado, como cenas fictícias que podem ser muito assustadoras ou intensas para audiências mais jovens, uma pontuação de maturidade será atribuída ao vídeo para ajudar a evitar que menores de 18 anos o assistam durante sua experiência no TikTok.