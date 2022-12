Conheça as jogadoras e jogadores indicados nas categorias feminino, masculino e sub-20 ao prêmio Samba Gold

A votação ficará aberta entre os dias 3 e 31 de janeiro

O Samba Gold, prêmio concedido ao melhor jogador e jogadora de futebol brasileiros atuando no exterior (nas categorias masculino e feminino) e dentro ou fora do Brasil (na categoria sub-20), anuncia quem são os 20 indicados nas três categorias do troféu. O público e o grupo de convidados especiais da equipe Sambafoot, criador e organizador da premiação, poderá votar nos seus jogadores preferidos (apenas um de cada categoria) entre os dias 03 e 31 de janeiro – os dois grupos votantes terão o mesmo peso.

Saiu a lista dos indicados ao prêmio Samba Gold 2022

Os nomes foram definidos em conjunto com o colégio eleitoral, novidade introduzida este ano, composto por um grupo de especialistas em futebol (os jornalistas Vitor Sergio Rodrigues, Luis Augusto Simon, Leonardo Bertozzi, Magno Navarro, Felipe Silva e Fernando Kallás, e o treinador Rogério Micale), que foi responsável por indicar jogadores nas três categorias.

Com essas indicações, a equipe do Sambafoot analisou estatísticas, o papel, as conquistas e o impacto geral dos atletas em seus respectivos clubes do início até o final do ano para criar as listas oficiais de nomeados ao prêmio. Confira a seguir quem está concorrendo ao troféu Samba Gold 2022:

A primeira vencedora da edição feminina do troféu Samba Gold foi a lateral Giovana Queiroz

MASCULINO

Alisson (Liverpool – Inglaterra) Antony (Manchester United – Inglaterra) Bremer (Juventus – Itália) Bruno Guimarães (Newcastle – Inglaterra) Casemiro (Manchester United – Inglaterra) Danilo (Juventus – Itália) Eder Militão (Real Madrid – Espanha) Ederson (Manchester City – Inglaterra) Fabinho (Liverpool – Inglaterra) Gabriel Jesus (Arsenal – Inglaterra) Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra) Lucas Paquetá (West Ham – Inglaterra) Marquinhos (PSG – França) Neymar (PSG – França) Philippe Coutinho (Aston Villa – Inglaterra) Raphinha (Barcelona – Espanha) Richarlison (Tottenham – Inglaterra) Rodrygo (Real Madrid – Espanha) Thiago Silva (Chelsea – Inglaterra) Vinicius Jr. (Real Madrid – Espanha)

FEMININO

Ana Vitória (Benfica – Portugal) Andressa Alves (AS Roma – Itália) Angelina (OL Reign – EUA) Antonia (Levante – Espanha) Bruninha (NJ/NY Gotham FC – EUA) Debinha (North Caroline Courage – EUA) Gabi Nunes (Madrid CFF – Espanha) Geyse (Barcelona – Espanha) Giovana Queiroz (Everton – Inglaterra) Ivana Fuso (Bayer Leverkusen – Alemanha) Kathellen (Real Madrid – Espanha) Kerolin (North Carolina Courage – EUA) Lauren (Madrid CFF – Espanha) Letícia Santos (Eintracht Frankfurt – Alemanha) Ludmila (Atlético de Madrid – Espanha) Marta (Orlando Pride – EUA) Monica Hickmann (Madrid CFF – Espanha) Nycole Raysla (Benfica – Portugal) Rafaelle (Arsenal – Inglaterra) Tainara (Bayern München – Alemanha)

SUB-20

Alexsander (Fluminense – Brasil) Andrey Santos (Vasco – Brasil) ngelo (Santos – Brasil) Deivid Washington (Santos – Brasil) Endrick (Palmeiras – Brasil) Erick Marcus (Vasco – Brasil) Kayky (Paços de Ferreira – Portugal) Marcos Leonardo (Santos – Brasil) Marlon Gomes (Vasco – Brasil) Marquinhos (Arsenal – Inglaterra) Matheus França (Flamengo – Brasil) Matheus Gonçalves (Flamengo – Brasil) Matheus Martins (Fluminense – Brasil) Matheus Nascimento (Botafogo – Brasil) Robert Renan (Corinthians – Brasil) Savinho (PSV Eindhoven – Holanda) Victor Hugo (Flamengo – Brasil) Vinicius Tobias (Real Madrid Castilla – Espanha) Vitor Roque (Athletico Paranaense – Brasil) Werton (Flamengo – Brasil)