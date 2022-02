Conheça as 4 melhores flores para se cultivar no verão e como mantê-las nesse período

A florista Juana Martinez deu dicas para quem adora cultivar flores em casa

O verão começou com altas temperaturas e não é apenas os seres humanos e bichinhos que precisam de cuidados especiais nessa época do ano. As flores e plantas também precisam de um cuidado especial, de acordo com a florista Juana Martinez. Ela deu algumas dicas importantes para quem cultiva em casa e indicou as quatro melhores flores para esse período quente.

"Já são mais de 4 anos em parceria com a maior empresa de flores do Brasil e digo com toda felicidade do mundo como sou orgulhosa de fazer parte desse time tão importante", disse Juana sobre o site Flores Online



Uma pesquisa realizada pela Sociedade Americana de Ciências da Horticultura revelou que ter flores em casa é positivo para saúde mental, ajudando na ansiedade e trazendo sentimentos positivos à tona. Então, a dica é sempre ter por perto uma flor, que vai, não apenas te alegrar, como também levar cor ao ambiente.

Para quem vai cultivar flores no verão é importante se atentar a quantidade de água ao regar. Como o clima fica mais quente e seco nessa época do ano, as plantas têm necessidade de absorver mais água. Outro ponto importante é estar atento a exposição solar. As flores gostam de receber luz, mas algumas podem se queimar ao serem expostas constantemente ao sol.







É importante verificar se a espécie escolhida pode receber calor o dia todo, explica a florista



De acordo com Juana, é necessário também que as flores tenham a adubação correta, pois precisam de mais nutrientes nessa época do ano. A especialista afirma que as melhores flores para se cultivar nessa época do ano são: girassóis, estrelitzias, margaridas e gerânios.





O girassol precisa ser regado apenas uma vez na semana e a terra deve ter boa drenagem, além de muito adubo e no mínimo 8 horas de exposição solar direta. Já a estrelitzia, conhecida como ave-do-paraíso, precisa de sol todo o dia, além de uma boa adubação semanal e água uma vez ao dia.



As margaridas são bem delicadas e exigem exposição ao sol todos os dias pelo maior tempo possível, muita água e uma terra fina, que tenha alto poder de absorção. O gerânio precisa de exposição direta ao sol o tempo todo para ter lindas flores, além de adubo especial para florescimento.