Conheça alguns bares badalados para você comemorar o Dia Internacional da Cerveja em alto estilo

Pracinha do Seu Justino, High Line Bar, Oh Freguês e Seu Justino aquecem os refrigeradores para receber os amantes da bebida popular brasileira

Para celebrar a cerveja, esta bebida alcoólica mais consumida no Brasil, ficando a frente até mesmo do vinho, segundo uma pesquisa realizada entre a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e a UNIFESP, nada como um point badalado para você comemorar em alto estilo. Então aproveita a primeira sexta-feira do mês de agosto para a ocasião especial.

Apreciadores, consumidores e produtores, celebrai!

A data que este ano é comemorada no próximo dia 5, surgiu no estado da Califórnia, Estados Unidos, em 2007, quando um grupo de amigos decidiu intitular aquela sexta-feira de forma diferente. Desde então, a data é lembrada por mais de 50 países ao redor do mundo.

Então, você que deseja aproveitar a data para celebrar da melhor maneira possível, segue uma listinha com quatro bares de diferentes estilos e rótulos para quem deseja curtir a sexta-feira e, de quebra, apreciar uma boa cerveja gelada. A fim de tornar ainda melhor, as casas prepararam promoções especiais que irão acontecer entre às 18h e 20h.

Pracinha do Seu Justino

Com um conceito diferente da maioria dos bares paulistanos, o Pracinha do Seu Justino (@pracinhadoseujustino) é o lugar ideal para beber um bom drink, marcar um date, conhecer novas pessoas ou até mesmo realizar um almoço aos domingos. Ao escurecer, a casa oferece um ambiente totalmente descontraído, confortável, animado e com muita diversão com o Apê do Seu Justino – aberto todos os dias no início da noite, em paralelo às programações do bar, sendo um ambiente mais badalado e intimista que conta com uma decoração alternativa que remete a um apartamento.

Pracinha do Seu Justino (Foto: Divulgação)

A Pracinha preparou uma promoção de Budweiser por R$4,90 e para quem gosta de ir além das marcas tradicionais e já conhecidas, a Pracinha oferece rótulos diferenciados como Hoegaarden (R$19,90), Colorado Ribeirão Lager (R$15,90) e Goose Island Midway IPA (R$21,90).

Serviço — Pracinha do Seu Justino

Endereço: Rua Harmonia, 117 – Sumarezinho, São Paulo

Horário de funcionamento: Quinta e sexta-feira a partir das 18h | Sáb e domingo a partir das 12h

Reservas: [email protected] | (11) 2305-0938

Mídias sociais: @pracinhadoseujustino

Seu Justino

Com três unidades espalhadas por São Paulo, sendo elas na Vila Madalena, Itaim e Tatuapé, Seu Justino é um bar aconchegante e tradicional em São Paulo pelo ambiente diferenciado, cardápio selecionado e uma cartela de drinks que atende a todos os gostos. O estabelecimento possui área interna, com palco e pista, para receber DJs e shows ao vivo dos mais variados estilos musicais.

As unidades do Itaim e Madalena do Seu Justino também prepararam valores exclusivos para o público aproveitar suas marcas preferidas de cerveja, como a a Budweiser por (R$4,90) e ainda contam com rótulos como Stella Artois (R$13,90), Corona (R$16,90) e Beck’s (R$15,90). Na unidade do Tatuapé, a Eisebahn estará na promoção por (R$4,90) e para quem quer diversificar, a casa ainda conta com Heineken (R$15,90) e Sol Premium (R$13,90) — além de contar com marcas famosas, como Blue Moon (R$27,90) e Baden Baden (R$28,90).

Serviço — Seu Justino

Seu Justino



Unidade Itaim – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5003 – Jardim Paulista – Tel. (11) 3198-9910

Horário de funcionamento: Quinta-feira e Sexta-feira a partir das 18h | Sábado e Domingo a partir das 12h

Unidade Madalena – Rua Harmonia, 77 – Vila Madalena – Tel. (11) 2305-0130

Horário de funcionamento: Quinta-feira e Sexta-feira a partir das 18h | Sábado e Domingo a partir das 12h

Unidade Tatuapé – Av. Azevedo Soares, 940 – Vila Gomes Cardim – Tel. (11) 2305-0140

Horário de funcionamento: Quinta e Sexta-feira a partir das 18h | Sábado e domingo a partir de 12h

Mídias Sociais: @seujustino

Reservas: [email protected] Justino

High Line Bar

O High Line, localizado no bairro da Vila Madalena, é um complexo de arte, música, gastronomia e alta coquetelaria que foi inspirado no famoso parque suspenso de New York, de mesmo nome. Com objetivo de recepcionar seus clientes todos os dias, o local conta com quatro ambientes: deck, bar central, club e rooftop.

High Line Bar

Para os apreciadores que desejam curtir a data em grande estilo, o High Line preparou uma promoção de Budweiser por (R$4,90), além da vasta cartela de drinks que, possui nomes como Stella Artois (R$13,90), Beck’s (R$$15,90) e Corona (R$16,90). Para quem gosta de cerveja diferentes, a casa possui quatro rótulos da Colorado, sendo eles: Colorado Ribeirão (R$26,90), Colorado Appia (R$29,90), Colorado Cauim (R$29,90) e Colorado Indica (R$34,90).

Serviço — High Line Bar

Endereço: Rua Girassol, 144 – Vila Madalena

Horário de Funcionamento: Quarta, quinta e sexta-feira a partir das 18:00 | Sábado a partir das 14h

Reservas: [email protected] | (11) 3032-2934

Mídias Sociais: @highlinebar

Oh Freguês

Bar nascido em 2018, na Freguesia do Ó, bairro de São Paulo, com o objetivo de unir a modernidade da metrópole com os aspectos clássicos dos bares mais tradicionais e antigos espalhados pela cidade. A proposta inovadora foca em não perder a essência regional e a classe dos bares da região, oferecendo um ambiente acessível em que todos os públicos possam comer, beber, dançar e paquerar.

Oh Freguês

A garantia da cerveja gelada no Oh Freguês é certa, e para curtir com a galera em grande estilo, nesta sexta-feira, a Budweiser sairá por R$4,90, mas a casa ainda tem a variedade de outros rótulos como Stella Artois (R$13,90), Spaten (R$13,90), Corona (R$16,90) e Original (R$11,90).

Serviço – Oh Freguês

Horário de Funcionamento: Quintas e sextas-feiras: a partir das 18h

Sábados e domingos: a partir das 12h

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145 – Freguesia do Ó, São Paulo — SP

Telefone: (11) 3034-1143

Mídias Sociais: @ohfregues