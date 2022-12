Conheça a trajetória de Ana Lia Carneiro, a criadora de conteúdo que conquistou milhares de fãs na internet com a sua autenticidade

Com 20 anos de idade e mais de oito de carreira na internet, Ana Lia fala sobre como se reinventou nesse tempo, superou desafios e alcançou números expressivos na web



Ana Lia Carneiro Bettiol tem apenas 20 anos de idade, mas já tem muita história para contar em sua carreira na internet. A trajetória que já dura oito anos, começou de forma totalmente despretensiosa. Ana Lia conta que mudou do interior para a capital Florianópolis e nesse processo de mudança de escola, sofreu muito bullying. “Foi aí então que criei meu blog, na época do blogspot mesmo,eu tinha meus onze anos por aí. E funcionava basicamente como um diário para eu compartilhar meu dia a dia, falar de primeiro amor e essas coisas”, relembra.

Ana Lia conhece artistas internacionais durante a CCXP 22 em São Paulo



Hoje, Ana Lia ultrapassa os 900 mil seguidores fiéis e engajados em suas redes sociais. Entre eles, vários artistas e outros influenciadores de renome, como Preta Gil e Camila Coutinho. A criadora de conteúdo diz que esses números são resultado da relação de confiança que tem com sua rede e, principalmente, pela sua autenticidade. Qualidade que an influencer julga essencial para se manter tanto tempo na internet. “A autenticidade é meu sobrenome, sabe? Meus seguidores sabem que se eu estou usando alguma coisa é porque realmente eu gosto daquele produto ou serviço e que nunca divulgaria algo que eu não uso, por exemplo. Hoje em dia são muitas tendências que surgem o tempo todo, mas eu só faço aquilo que me faz bem e faz sentido pra mim. Acho que por isso que a galera gosta de acompanhar e se inspira. Eu não quero ser igual a ninguém, quero ser somente an Ana Lia”, declara.

Criando e compartilhando memórias

Compartilhar coisas boas. Esse é o principal lema de Ana Lia, estampado em sua biografia nas redes sociais. A criadora diz que o outro segredo para se manter na internet há tanto tempo é saber se adaptar. “É preciso se manter atualizado e saber se adaptar. É importante estar em todas as redes sociais, por exemplo. Eu estou no instagram, TikTok, Pinterest, no blog e por aí vai”, aconselha.

Da era dos blogs para as redes sociais: Ana Lia Carneiro conta como se reinventa na internet



A criadora conta que os planos para 2023 estão a todo vapor e, quem a acompanha, pode esperar muitas viagens e projetos novos vindo por aí. A começar pela sua viagem de aniversário de 21 anos, que será nada mais, nada menos que para Maldivas. “Tem viagem para Maldivas, intercâmbio na Itália…Ano que vem vai ser muito especial, um ano de muito trabalho e a galera vai poder acompanhar tudo comigo nas redes sociais”, convida.