Conheça a Miss Campinas 2022/23, a modelo e influencer Noelle Nogueira

Seu primeiro comercial foi ao 8 anos para um supermercado do interior, mas a carreira começou as 14 anos, graças a ajuda do pai que também é ator e modelo. Noelle já participou de vários comerciais, como da Coca Cola, Ponto Frio e abertura da Malhação. Em 2021 ela fotografou o ensaio para Vogue China em Dubai.

Em 2021 ela fotografou o ensaio para Vogue China em Dubai.

Neste meio tempo estudos Negócios da Moda em São Paulo, e pretende estudar Moda na Europa também. Ano passado, esteve presente no Paris Fashion Week e foi convidada para estrelar a capa da revista Gmaro que foi fotografada também na cidade mais famosa da França.



Sua inspiração é a Angelina Jolie, que é uma mulher bem sucedida e ligada a causas filantrópicas. Noelle ajuda na causa para os gatos abandonados em Dubai, cujo anda mais de duas horas para alimentá-los e também faz doações para ONGs.

. “Sempre trabalhei muito, cheguei até aqui hoje porque me esforcei para ter a vida que levo hoje, muitos se enganam quando me veem, mas nada na vida é só glamour, já trabalhei”, comentou

A modelo tem cinco gatos adotados da rua e de ONGs e compartilha registro deles em suas redes sociais, mas não para por ai, ela ainda tem o sonho de ir para a África ajudar as crianças carentes

No instagram @noellenogueira conta com mais de 1 milhão de seguidores e compartilha sua rotina e trabalhos como modelo. “Sempre trabalhei muito, cheguei até aqui hoje porque me esforcei para ter a vida que levo hoje, muitos se enganam quando me veem, mas nada na vida é só glamour, já trabalhei como promotora de eventos, distribuindo panfletos e participando de feiras. Sempre temos que começar de algum lugar, mas sem esquecer dos nossos sonhos, e correr atrás para realizá-los.”